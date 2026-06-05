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Girona reobre l’antiga UNED com a refugi per a persones sense llar

L’espai del Barri Vell ofereix acollida, descans i acompanyament durant els mesos de més calor

Una imatge d'arxiu de l’espai d’activitats i jocs de taula, a l’edifici de l’antiga UNED de Girona.

Una imatge d'arxiu de l’espai d’activitats i jocs de taula, a l’edifici de l’antiga UNED de Girona. / Ajuntament de Girona

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Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona, el Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa, Nou Sol i Creu Roja han reobert l’edifici de l’antiga UNED, al Barri Vell, com a refugi climàtic per a persones en situació de sensellarisme que viuen a la ciutat. L’espai acull de nou el projecte Trobades amb Sostre, que ofereix un entorn climatitzat d’acollida, descans i convivència durant els mesos de temperatures més altes.

El projecte torna a estar operatiu després d’un procés de redefinició i millora per adaptar-lo a les necessitats actuals de les persones participants. El passat 18 de maig es va iniciar el procés de reobertura amb una jornada d’acollida destinada a presentar el nou funcionament de l’espai i formalitzar les inscripcions.

A partir de l’1 de juny, Trobades amb Sostre ha entrat en una primera fase de desplegament. L’horari d’atenció és els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 12 hores i els dimarts i dijous de 16 a 18 hores, amb l’objectiu de garantir la presència d’un espai diürn al llarg de tota la setmana.

L’equipament funciona com un punt de primera acollida i socialització per a persones sense llar. A l’antiga UNED, els participants poden descansar, protegir-se de les altes temperatures, compartir temps amb altres persones i mantenir el contacte amb els equips professionals. L’espai disposa de servei de cafè, jocs i un punt d’informació i orientació per a qui ho necessiti.

Recursos “imprescindibles”

La regidora d’Igualtat i Justícia Social i de Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Amy Sabaly Balde, ha destacat que el Pla calor i el Pla de fred s’han convertit en recursos “imprescindibles” per la seva funció com a refugis climàtics específics per a persones sense llar. Segons ha remarcat, la climatització de l’edifici permet donar refugi a persones quan les temperatures són extremes.

Sabaly també ha subratllat que els dos projectes posen “la persona al centre” i que els espais estan gestionats per professionals de l’àmbit social que atenen i acompanyen de forma personalitzada les persones que en fan ús.

Més enllà de la seva funció com a refugi climàtic, Trobades amb Sostre es planteja com un espai de proximitat i de manteniment del vincle. El projecte facilita l’orientació i la derivació cap als serveis adequats segons la situació de cada persona, i busca reduir l’aïllament social, afavorir la construcció de relacions i mantenir la connexió amb la xarxa de recursos de la ciutat.

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Aquesta nova etapa posa l’accent en la participació, la convivència quotidiana i la creació de noves sinergies com a elements per afavorir el benestar de les persones participants. La voluntat és oferir un espai proper, segur i accessible, on les persones puguin trobar suport, establir relacions i participar també en la cura de l’espai.

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