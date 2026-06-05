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"He ballat pel papa Joan Pau II, però el que volia era ensenyar dansa"

Mare i fill, Maribel Bover i Guillem Bover narren com la passió per la dansa els ha unit i ha convertit l'escola que va fundar l'àvia l'any 1956 en el seu refugi familiar

Maribel i Guillem Bover, aquesta setmana a l'escola de dansa.

Maribel i Guillem Bover, aquesta setmana a l'escola de dansa. / Marc Martí

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Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

Ni Maribel Bover ni el seu fill, Guillem Bover, s’havien plantejat mai dedicar-se a la dansa. Tots dos van aprendre a caminar a l’estudi mentre generacions de nenes gironines (i també "algun" nen, tot i que la barrera mental encara pesa) feien pliés a la barra. "La meva mare [Rosa Maria Viñals] tocava el piano mentre ensenyava ballet i jo, encara amb xumet, veia passar les sabatilles de les nenes des dels pedals del piano", recorda Maribel Bover. La seva mare era pianista i, per "fer dits", va començar a acompanyar al piano els ballets del primer ballarí i coreògraf del Gran Teatre del Liceu, Joan Magriñà. Quan va descobrir que allò "li encantava", van fer un pacte: "Li va proposar que, enlloc de pagar-li, l’ensenyés a ballar", recorda la seva filla.

Així és com Rosa Maria Viñals va aprendre l’abecedari del ballet clàssic. L’any 1956 va tornar a Girona amb un objectiu: obrir una petita escola de ballet per divulgar aquell món que tant l’havia encisat (en un primer moment es va ubicar a la carretera Barcelona, número 15). "En aquell moment, però, el ballet era molt elitista i només en feien les filles de famílies amb certa posició social", recorda Bover. Viñals, amb una mà al piano i l’altra corregint la postura de les alumnes, es va començar a fer un nom. Tant, que la família Ensesa la va convidar a presentar, als estius, cicles de ballet clàssic a l’Hostal La Gavina de S’Agaró ("tapaven la piscina i allà sobre hi feia els ballets"), on va arribar a ballar per l’actriu Elizabeth Taylor o el músic Xavier Cugat. "Havia arribat a sortir a la revista '¡HOLA!', a les notes de societat", rememora Bover amb orgull.

Rosa Maria Viñals amb un grup d'alumnes al Teatre Municipal de Girona, en l'espectacle de final de curs.

Rosa Maria Viñals amb un grup d'alumnes al Teatre Municipal de Girona, en l'espectacle de final de curs. / Imatge cedida/Arxiu Municipal de Girona

Però ja diuen que "A cal ferrer, ganivet de fusta" i, quan Viñals va decidir penjar les puntes i va deixar anar a la seva filla un "ho deixo, vols continuar tu?", Maribel Bover, que aleshores tenia 15 anys, li va dir que "ni parlar-ne", que ella volia estudiar Dret. I l’escola va abaixar temporalment la persiana. Però mig any després, com ja li havia advertit la 'mamá', aquella Maribel Bover que havia ballat des dels tres anys va trobar a faltar la dansa. Va reobrir l’escola amb més ganes que pors, però ja no hi quedaven alumnes. I, com havia fet la seva mare, va tornar a començar de zero: "Vaig anar a les Dominiques, on havia estudiat, i vaig proposar a les monges de fer classes de ballet extraescolars els migdies", relata. Cada dia agafava la moto i hi anava; les que destacaven després van començar a anar a l’escola i, de mica en mica, es va tornar a omplir.

La vida va anar fent el seu camí, va tenir dos fills, però mai va deixar de ballar. "Vaig continuar fent classes embarassada i no vaig fer ni la quarantena, que ja tornava a estar a l’escola", recorda. Però els gens són els gens i, quan Guillem Bover tornava de l’escola i entrava a l’estudi amb el seu germà per saludar la seva mare, s’escolava a la sala i copiava, des de la fila del darrere, els moviments de les alumnes. "Jo estava tan atenta a la classe que ni el veia", confessa la seva mare. Va començar a rebre classes amb tres anys (la professora era la seva mare) i, en un curs a Barcelona amb el ballarí i coreògraf cubà Rodolfo Castellanos, els va dir que "havíem de presentar en Guillem a l’Òpera de Roma". Amb 16 anys va fer les exigents proves d’accés ("minuts abans de l’audició em va cridar per dir-me que s’havia deixat les sabatilles de ballet a Girona") i va aconseguir entrar fent les proves en mitjons. Des d’aleshores, ha ballat amb les millors companyies de dansa clàssica d’Europa, des de l’Òpera de Roma a la Companyia Nacional d’Escòcia, passant per l’Òpera de Zúric, l’Òpera Nacional de Finlàndia, el Teatre Massimo de Palerm, la companyia de ballet de Víctor Ullate o la d’Ángel Corella.

Guillem Bover, ballant al Teatre de l'Òpera Nacional de Finlàndia.

Guillem Bover, ballant al Teatre de l'Òpera Nacional de Finlàndia. / Imatge cedida/Stanislav Belyaevsky

Però amb 26 anys, va voler tornar a casa. A l’escola. Al seu refugi. "Formar-me i treballar a les millors companyies d’Europa m’ha permès viure experiències artístiques úniques, fins i tot he ballat pel papa Joan Pau II, però t’acabes obsessionant amb el teu cos i amb tu mateix i això mentalment em va esgotar; vaig voler parar per transmetre i ensenyar dansa perquè tothom en pogués gaudir", assegura Guillem Bover.

Guillem Bover, al Teatre Massimo de Palerm.

Guillem Bover, al Teatre Massimo de Palerm. / Imatge cedida

Tot i que lamenta que a Espanya "la dansa no es valora prou", ha canviat els grans teatres per un estudi "on m’hi quedaria a viure". Ara, el seu gran projecte és l’espectacle de final de curs de l’escola, que estrenaran demà al Teatre Municipal de Girona amb més de 200 alumnes de ballet i jazz sobre l’escenari i tres sessions (dues van exhaurir les localitats en només deu minuts). Sota el títol 'L’Art d’un camí' i amb un vestuari nascut per a l’ocasió, el repte serà homenatjar els 70 anys de l’escola.

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Guillem Bover actuant al Teatre Municipal de Girona, en el marc de l'espectacle de final de curs.

Guillem Bover actuant al Teatre Municipal de Girona. / Imatge cedida

Mare i fill han fet de l’escola no una segona, sinó una primera casa. Quan arribin les vacances escolars i les sales deixin d’estar plenes, saben que ho trobaran a faltar. Confessen que la seva vida ha estat "poc estàndard", però "aquí i junts som feliços": "Som millors amics".

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