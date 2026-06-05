L’adjudicació del Truffaut obre una crisi al govern de Girona
Geis i Ayats defensen que votar contra l’adjudicació a l'empresa Rambla de l'Art-Cambrils AIE, deixant fora el Col·lectiu de Crítics, era il·legal, mentre Salellas sosté que hi havia informes jurídics per aturar-la per interès públic
Els socis admeten que la relació queda "tocada" i Junts, que revela que avui hi ha una reunió clau per la concessió de Fontajau, afirma que seguiran "mentre siguem útils per a la ciutat"
L’adjudicació de la gestió del cinema Truffaut a l’empresa Rambla de l’Art-Cambrils AIE ha provocat un terratrèmol dins l’equip de govern de Girona. La decisió, aprovada en Comissió de govern amb els vots de Junts i ERC (4) contra els 3 de Guanyem trenca amb el model que durant tres dècades havia liderat el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, l’entitat sense ànim de lucre que va fundar el projecte i que l’havia convertit en un referent cultural de la ciutat. Però era l'única opció "legal", segons Gemma Geis i Quim Ayats, que no han volgut donar suport a la proposta de l'alcalde de votar en contra del que havia decidit la Mesa de Contractació en concurs públic. Més enllà del relleu en la gestió d’un equipament simbòlic, el cas ha obert una crisi política de primer ordre entre els socis del govern municipal.
Geis i Ayats han defensat el seu vot favorable a l’adjudicació argumentant que era l’única opció possible des del punt de vista jurídic. Segons han dit, votar en contra del dictamen de la mesa de contractació hauria estat il·legal i podia comportar conseqüències penals. Tots dos han situat la decisió en el terreny estrictament administratiu i han remarcat que, un cop resolt el concurs, els càrrecs electes no podien apartar-se del criteri tècnic sense incórrer en responsabilitats.
La lectura de l’alcalde, Lluc Salellas, és diametralment oposada. Poc després de la votació, Salellas ha comparegut a l'edifici del Modern en roda de premsa per defensar que hi havia marge per votar en contra de l’adjudicació a l'empresa de Cambrils al·legant raons d’interès públic i, a partir d’aquí, obrir una nova etapa per definir un altre model de gestió per al Truffaut. L’alcalde ha assegurat que aquesta opció estava avalada per informes jurídics i ha subratllat que, per evitar l’adjudicació, n’hi hauria hagut prou amb l’abstenció dels socis de govern. Segons ell ara no s'hauria pogut revocar l'acord de ple pel qual s'aprovaven les bases del concurs, ni tampoc podia assumir ell tot sol la responsabilitat "perquè no tinc els vots suficients".
El resultat final deixa el Truffaut en mans de Rambla de l’Art-Cambrils AIE i posa punt final, almenys en aquesta etapa, a la gestió del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona. L’entitat havia construït al llarg de 30 anys un model basat en la defensa del cinema d’autor, la versió original, la dinamització cultural i una vinculació molt estreta amb el teixit cinèfil de la ciutat. La decisió suposa, per tant, molt més que un simple canvi de concessionari: altera un equilibri històric i obre interrogants sobre quin paper tindrà a partir d’ara el Truffaut dins l’ecosistema cultural gironí. Tampoc s'ha aclarit del tot, a falta del pronunciament del Col·lectiu, si el cinema seguirà obert aquestes properes setmanes (15 dies naturals) mentre es tramita l'entrada del nou gestor. Salellas confia que sigui així.
La qüestió de fons és si la nova adjudicació garanteix la continuïtat d’aquest esperit o si, per contra, representa un gir cap a un model més empresarial en la gestió d’un equipament que sempre havia funcionat amb una forta càrrega associativa i cultural. El Truffaut no és només una sala de cinema. Durant anys ha estat un espai de prescripció, de formació de públics i de resistència cultural, amb una programació singular que l’ha diferenciat de l’oferta comercial convencional.
La crisi, però, també és política. El desacord públic entre l’alcalde i dos dels seus principals socis de govern deixa molt tocada la confiança interna de l’executiu municipal. Salellas ha fet evident que defensava una sortida diferent, mentre que Geis i Ayats han volgut marcar distància i protegir-se jurídicament davant una decisió que consideraven inevitable. La imatge final és la d’un govern dividit en un tema sensible, amb lectures jurídiques contraposades i amb un cost polític evident. Junts i ERC han acusat Salellas de fer "pura gesticulació perquè sabia que perdria la votació, i ha fet que el desgast polític sigui nostre".
A partir d’ara, el govern haurà de gestionar dues conseqüències immediates. D’una banda, garantir que el Truffaut mantingui el perfil cultural que l’ha fet singular durant 30 anys (Salellas ha firmat un decret per estudiar quins canvis es poden fer en el model de gestió i ha admés que estem en una etapa de "provisionalitat" en tot aquest afer. De l’altra, recompondre una relació entre socis que ha quedat visiblement malmesa. L’adjudicació ja està feta, però el debat sobre el futur del cinema i sobre la solidesa del govern de Girona tot just acaba de començar.
La valoració del PSC
El PSC ha afirmat que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, és el "màxim responsable" del fet que el Col·lectiu de Crítics hagi perdut la gestió del cinema Truffaut per l'adjudicació a l'empresa de Cambrils. Els portaveus del grup municipal, Maxi Fuentes i Bea Esporrín, han acusat Salellas de llançar una "bomba de fum" forçant els socis de govern a favor de l'adjudicació a la junta de govern local per evitar incórrer en una "potencial prevaricació". Per al PSC, la resolució del concurs "es carrega un dels grans pilars culturals de la ciutat" i posa evidència que el govern de coalició no té un projecte comú. Els socialistes sostenen que el problema originari és la redacció de les bases i insta l'alcalde a depurar "responsabilitats".
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