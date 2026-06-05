Llagostera retira les funcions a un policia local per buscar el telèfon d'un "instagramer" que l'acusava de pederàstia
L'agent s'hauria valgut de la seva professió per accedir al mòbil després d'una enganxada a la xarxa social
L'Ajuntament de Llagostera ha retirat les funcions a un policia local després de tenir una enganxada amb un creador de contingut a les xarxes socials i accedir, presumptament, a una base de dades per saber el número de telèfon i contactar-hi. Els fets van succeir la setmana passada quan el policia va respondre a un contingut que va penjar el compte 'El Gran Preicano', que es dedica a trobar presumptes pederastes a través d'Instagram. Un cop els localitza, habitualment al carrer, els acusa de pederàstia i els bufeteja. En un d'aquests continguts, el policia va respondre dient "pringat" a l'instagramer i assegurant que no tenia "pilotes" per pegar-se amb ell. Això va fer que l'Instagramer l'acusés d'"amic de la pederàstia".
Posteriorment, l'influenciador va penjar un altre vídeo a la xarxa social on reproduïa una trucada amb el policia, just en el moment en el qual aquest estava interposant una denúncia contra ell als Mossos d'Esquadra, per haver-lo etiquetat com a pederasta o amic dels pederastes. A l'inici de la publicació, l'instagramer assegura que té el telèfon del policia perquè l'agent va contactar amb ell prèviament. Això va fer sospitar el creador de contingut que el policia es va valdre de la seva professió per accedir al número, ja que "només es pot aconseguir en una comissaria o en un jutjat".
En el vídeo penjat per l'instagramer s'inicia una conversa amb insults creuats en la qual acaba intervenint també un acompanyant de l'agent. En aquesta discussió, l'influenciador torna a advertir diverses vegades que l'agent s'ha aprofitat de la seva professió per poder trobar el seu telèfon i contactar-hi i reclama explicacions.
Ha estat això, precisament, el què ha portat l'Ajuntament de Llagostera a prendre la decisió d'obrir un expedient contra l'agent i retirar-li les funcions com a policia.
Sense context
En una publicació a les seves xarxes socials, el policia va explicar la seva reacció al comentari inicial que va deixar a l'influenciador que va generar el conflicte. A l'escrit, l'agent deixa clar que no tenia el context de la publicació, on es veia l'instagramer bufetejant un home que hauria mostrat interès amb una menor. El policia assegura que ell només va veure com "una persona de complexió forta n'agredia una altra d'edat avançada" i va deixar el comentari, que va servir a l'instagramer per acusar-lo a ell també de pederàstia.
"Darrere de les fotos i publicacions de les que heu estat espectadors hi ha una persona i una família que en cap cas ens posicionem en favor de la pederàstia ni de qualsevol tipus d'abús a ningú", assenyala el comunicat. Val a dir que la denúncia de l'influenciador -que té 393.000 seguidors- ha provocat multitud de reaccions a les xarxes socials de l'Ajuntament de Llagostera en contra del policia.
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