Salt ofereix un curs intensiu i gratuït de natació per a alumnes de 4t de primària
La iniciativa permetrà que fins a 80 infants guanyin autonomia a l’aigua amb classes durant el mes de juliol a la Piscina Municipal Coberta
L’Ajuntament de Salt impulsarà aquest mes de juliol un curs intensiu i gratuït de natació adreçat a alumnes de 4t de primària empadronats al municipi. La iniciativa, sorgida del Pla Educatiu d’Entorn, permetrà que fins a 80 infants puguin reforçar la seva seguretat, confiança i autonomia a l’aigua durant l’estiu.
El curs es farà a la Piscina Municipal Coberta de Salt, situada al carrer Miquel Martí i Pol, 3, i es dividirà en dos grups d’un màxim de 40 alumnes cadascun. El primer grup farà les classes de l’1 al 14 de juliol, mentre que el segon ho farà del 15 al 28 de juliol. Les sessions seran de dilluns a divendres, de 18.30 a 19.15 hores. Les inscripcions ja estan obertes i els grups s’organitzaran segons el nivell que indiqui cada família, amb l’objectiu d’afavorir l’aprenentatge i l’autonomia dels infants en el medi aquàtic.
Un aprenentatge bàsic i imprescindible
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, destaca que el curs és «una oportunitat perquè tots els infants de Salt tinguin accés a un aprenentatge bàsic i imprescindible». Alarcón defensa que «la seguretat a l’aigua és fonamental» i subratlla la voluntat del consistori de garantir que cap nen o nena «es quedi enrere per motius econòmics o de disponibilitat familiar».
El regidor d’Educació i Joventut, Adrià Martín, remarca que el programa dona resposta a una franja d’edat que sovint queda fora d’altres iniciatives i permet «reforçar habilitats bàsiques en un entorn segur i educatiu». Martín afegeix que l’acció encaixa amb el Pla Educatiu d’Entorn, el Pla de Joventut i el Pacte de Ciutat per l’Educació, amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats.
La proposta segueix la línia del programa Neda a l’Escola, que enguany ha permès que uns 730 alumnes aprenguin a nedar gratuïtament durant el curs. En aquest cas, el projecte s’ha adreçat a infants de 1r de primària i de 1r d’ESO, amb la participació de diversos centres educatius del municipi.
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