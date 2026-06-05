Vox porta la taxa d'escombraries de Girona al TSJC i demana que s'anul·li
El portaveu sosté que vulnera principis "essencials" de legalitat tributària, proporcionalitat i transparència
Vox ha portat la taxa d'escombraries de Girona al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i demana que s'anul·li. En un comunicat, el partit d'ultradreta sosté que l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida, transport i tractament de residus vulnera principis "essencials" de legalitat tributària, proporcionalitat, transparència i protecció de dades. El regidor de Vox a l'Ajuntament de Girona, Francisco Javier Domínguez, afirma que la taxa "no és una simple adaptació a la Llei de residus, sinó un sistema injust, opac i fiscalment abusiu que carrega sobre famílies, autònoms i comerços el cost d'una gestió municipal ineficient".
Segons Domínguez, l'ordenança aprovada pel govern municipal de Guanyem, Junts i ERC estableix un model de càlcul basat en criteris "discutibles" com la superfície de l'habitatge, el consum d'aigua i l'ús del sistema d'identificació mitjançant targetes, xips o cubells associats a cada immoble: "Aquests elements no acrediten de manera suficient la generació real de residus ni justifiquen les fortes diferències de quota que s'imposen als contribuents".
Al comunicat, Domínguez ha criticat especialment que l'ordenança "penalitzi econòmicament el veí que no s'adapta al sistema d'identificació imposat per l'Ajuntament". En aquest sentit, argumenta que la quota variable pot passar de 28 a 100 euros en els trams inferiors i de 56 a 200 euros en els superiors, segons es consideri que l'usuari fa o no un ús habitual del sistema. "Això no és pagar pel que es genera; això és pagar per sotmetre's a un sistema de control municipal", ha afirmat.
Vox assevera que el recurs davant dels tribunals també qüestiona la suficiència de l'informe tècnic-econòmic que serveix de base a la taxa. El partit sosté que l'expedient no permet reconstruir de manera "clara i verificable" com s'han calculat determinats percentatges de repartiment de costos, com es tradueixen en les quotes finals i com es justifica la diferència entre les tarifes aplicades a uns i altres usuaris.
Un altre dels eixos de la impugnació és l'ús de dades personals. Vox argüeix que l'ordenança utilitza dades de consum d'aigua i dades derivades del sistema d'identificació de residus per determinar la quota tributària i considera que l'expedient no acredita prou "la base jurídica, la necessitat, la proporcionalitat ni les garanties aplicables a aquest tractament de dades".
"Els gironins tenen dret a saber quines dades utilitza l'Ajuntament, qui les facilita, amb quina finalitat es tracten i com afecten el seu rebut. No es pot construir una taxa sobre un sistema opac que barreja fiscalitat, vigilància tecnològica i presumpcions de comportament", critica Domínguez.
El regidor de Vox exposa que el mateix expedient municipal reconeix que les dades disponibles no permeten calcular la quota variable únicament sobre la base de les aportacions reals de residus, raó per la qual es manté el consum d'aigua com a criteri indirecte. Per al partit, aquest reconeixement evidencia que el sistema "no respon a un veritable pagament per generació".
El recurs també es recolza en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que va anul·lar lat la taxa d'escombraries de l'Ajuntament de Madrid "per defectes substancials en la seva tramitació i insuficiència de la documentació tècnico-econòmica". Vox considera que aquesta línia jurisprudencial "reforça la necessitat que les taxes de residus estiguin degudament justificades, siguin transparents i permetin comprovar la racionalitat del càlcul".
"Des de Vox no ens oposem al fet que existeixi una taxa ajustada a la llei. Ens oposem al fet que l'Ajuntament utilitzi l'excusa de la normativa ambiental per augmentar la càrrega fiscal, controlar el ciutadà i aprovar una ordenança tècnicament deficient", ha subratllat Domínguez.
Vox reclama una taxa "simple, transparent i proporcional, basada en costos reals, amb auditoria del servei, publicació clara d'indicadors i eliminació de mecanismes de penalització automàtica al veí".
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