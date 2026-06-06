Un bar denuncia perjudicis pel rodatge de ‘Tomb Raider’ a Girona i reclama el mateix tracte que altres negocis afectats
El Cafè del carrer Ciutadans critica la manca d’informació prèvia de l’Ajuntament i la productora
El rodatge a Girona d’una sèrie basada en els populars videojocs Tomb Raider, que Amazon Prime Video preveu estrenar el 2027, ha generat les primeres queixes públiques entre alguns negocis afectats per les restriccions al Barri Vell. El bar El Cafè, situat al carrer Ciutadans, ha emès un comunicat en què denuncia els perjudicis que li suposa l’ocupació del centre de la ciutat per part de l’equip de rodatge i critica la gestió feta tant per l’Ajuntament de Girona com per la productora.
L’establiment assegura que s’ha vist “obligat a tancar” davant la “deficient gestió” del dispositiu. Segons exposa el comunicat, malgrat considerar-se un dels negocis directament afectats per les restriccions derivades del rodatge, ningú no s’hi va posar en contacte amb antelació per informar-los de la situació. El Cafè afirma que no va tenir coneixement formal de les afectacions fins dijous, a través d’un fulletó informatiu, en què es comunicava el tancament de la plaça del Vi i del carrer Ciutadans fins als números 1-4. L’establiment es troba precisament al número 1 del carrer Ciutadans.
El negoci considera “incomprensible” haver hagut de contactar, només dos dies abans de l’inici del rodatge, tant amb la Girona Film Office com amb la productora per intentar trobar una solució. En el comunicat, El Cafè reclama “el mateix tracte i les mateixes condicions” que, segons assegura, s’han ofert a altres establiments obligats a tancar a causa del rodatge, als quals han compensat econòmicament.
L’establiment també critica que l’única resposta rebuda per part de l’Ajuntament hagin estat “unes disculpes” que, al seu entendre, “no aporten cap solució real” als perjudicis ocasionats. Pel que fa a la productora, El Cafè considera “encara més sorprenent” la seva gestió, ja que, segons el negoci, tenia la responsabilitat d’informar-los amb temps suficient i de buscar una sortida als efectes de les restriccions sobre l’activitat del bar.
Tot i que hi ha hagut converses amb les parts implicades, l’establiment assegura que, a menys de 24 hores del rodatge, no ha estat possible arribar a cap acord. “Ens sentim profundament decebuts per la manca de comunicació, de previsió i de respecte envers un negoci que es veu directament afectat per una decisió aliena”, conclou el comunicat.
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