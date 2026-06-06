El barri de Sant Narcís afronta els últims dies de la seva festa major
Una macarronada popular i el concert d'havaneres de Terra Endins completen el programa d'aquest dissabte
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La festa major del barri de Sant Narcís de Girona enceta els últims dies amb un cap de setmana ple d'activitats, totes elles a la plaça de l'Assumpció.
La programació ha comptat amb un taller de tapes i la setena edició de la macarronada popular, a més d'una cursa d'orientació organitzada per Origen Girona. Pel que fa a propostes musicals, el dia ha començat amb el concert familiar de Filomena, mentre a la tarda ha estat el torn de les havaneres amb Terra Endins.
La nit es completarà amb un sopar a la fresca, seguit del concert de Boom Boom Fighters i DJ Geel.
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