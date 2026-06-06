Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
TruffautRodatge Tomb RaiderFestivalotAparcament GironaComarquesAgenda Girona
instagramlinkedin

El barri de Sant Narcís afronta els últims dies de la seva festa major

Una macarronada popular i el concert d'havaneres de Terra Endins completen el programa d'aquest dissabte

El concert del grup d'havaneres Terra Endins, aquest dissabte a la tarda.

El concert del grup d'havaneres Terra Endins, aquest dissabte a la tarda. / Aniol Resclosa

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

La festa major del barri de Sant Narcís de Girona enceta els últims dies amb un cap de setmana ple d'activitats, totes elles a la plaça de l'Assumpció.

La programació ha comptat amb un taller de tapes i la setena edició de la macarronada popular, a més d'una cursa d'orientació organitzada per Origen Girona. Pel que fa a propostes musicals, el dia ha començat amb el concert familiar de Filomena, mentre a la tarda ha estat el torn de les havaneres amb Terra Endins.

Notícies relacionades i més

La nit es completarà amb un sopar a la fresca, seguit del concert de Boom Boom Fighters i DJ Geel.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents