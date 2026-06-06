La CUP - Som Poble celebra una trobada municipalista a Cervià de Ter
La reunió ha servit per definir els objectius comuns de la formació pel que fa a les eleccions municipals, ha comptat amb la presència de càrrecs com el batlle de Girona, Lluc Salellas
La CUP - Som Poble ha definit els objectius comuns de la formació pel que fa a les eleccions municipals de l’any vinent en una trobada municipalista a Cervià de Ter, on han assistit més de cinquanta persones entre actuals batlles, regidors, futurs candidats i militants.
A l’inici, el batlle de Cervià de Ter Guillem Surroca i la militant Alba Jaén han introduït l’acte, parlant de la necessitat de "mantenir i crear noves candidatures". Després s'han realitzat diverses taules rodones per tractar temes com habitatge, llengua, model productiu i transició energètica amb la participació de diverses persones expertes i implicades, com Marta Ball-llosera, Dani Cornellà, Sergi Font, Marta Guillaumes, Maria Bonsfills, Jordi Gasulla o Clara Tur, entre d’altres.
Finalment, la jornada ha acabat amb un acte de clausura, on el batlle de Girona Lluc Salellas ha reclamat, en matèria d'habitatge, "mesures contundents contra l’especulació immobiliària, limitant la compra d’habitatges a l’ús residencial", a més d'aplicar "una fiscalitat municipal que penalitzi les pràctiques especulatives per garantir l’accés a un habitatge digne".
Salellas també ha remarcat que "el nostre objectiu és desfer-nos de la dependència en el turisme, les càrnies i les grans corporacions de l’IBEX35", i "aturar el retrocés salarial i la precarització de les nostres feines".
Per acabar, ha defensat que "davant d’una extrema dreta en auge arreu dels països catalans, sigui d’arrel més catalana o més espanyola", és "més necessari que mai un tercer espai com les candidatures de la CUP, clarament independentista i al servei de les classes populars”.
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