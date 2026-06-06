Girona licita per 18.000 euros una grua externa per cobrir les mancances del servei municipal
El contracte preveu reforços puntuals quan les baixes, vacances o permisos impedeixin cobrir el servei amb personal propi
L’Ajuntament de Girona ha tret a licitació per 17.995,12 euros una grua externa per reforçar el servei municipal de retirada de vehicles quan no hi hagi prou personal propi per cobrir-lo. Amb aquesta licitació, el consistori formalitza el recurs a una empresa privada després que els treballadors denunciessin que la grua funcionava sota mínims per la falta d’efectius i que l’Ajuntament ja expliqués, en la versió facilitada al maig, que havia activat aquest suport de manera excepcional en determinades franges horàries.
La novetat és que aquest reforç extern queda ara recollit en una licitació específica. Segons el plec de prescripcions tècniques, l’objecte del contracte és la prestació, «en qualsevol franja horària», del servei puntual de retirada de vehicles de la via pública amb grues d’arrossegament i el seu trasllat «al dipòsit municipal o a altres ubicacions», d’acord amb les instruccions de la Policia Municipal. El contracte tindrà una durada d’un any.
El mateix plec recull que Girona gestiona de forma directa el servei de retirada de vehicles, format per «8 conductors de grua, 2 administratius i 1 encarregat», i que es presta amb «3 grues de propietat municipal». En l’informe de necessitats de la licitació també s’assenyala que l’experiència dels últims mesos ha demostrat que poden coincidir «incapacitats temporals», vacances, baixes laborals, hores sindicals o permisos d’altres treballadors. Aquesta situació, segons el document, fa que «no es pugui prestar el servei en determinades franges horàries».
Quan no hi hagi disponibilitat de personal
La resolució d’inici de l’expedient estableix que la contractació externa «només es realitzarà quan no hi hagi disponibilitat de personal municipal» per cobrir els serveis mínims que s’hagin d’efectuar de forma indispensable. El document també remarca que «en cap cas el contracte es du a terme amb la finalitat de contractar personal», sinó per donar resposta a necessitats puntuals en què sigui imprescindible retirar un vehicle de la via pública.
Aquest escenari connecta directament amb la denúncia feta al maig per fonts del sindicat de CCOO del servei municipal de grua. Aleshores, els treballadors alertaven que només hi havia quatre conductors disponibles d’una plantilla de vuit gruistes, amb tres treballadors de baixa i un quart de permís matrimonial. El sindicat sostenia que el servei no donava l’abast per cobrir els torns de matí, tarda i nit durant tot l’any, inclosos caps de setmana i festius.
Els treballadors també denunciaven que havien deixat de fer hores extres perquè alguns ja haurien arribat al màxim de 80 hores extraordinàries anuals que l’Ajuntament pot abonar per normativa. A més, criticaven que, fora de l’horari dels administratius del dipòsit municipal, els gruistes haguessin d’assumir tasques com cobrar el servei, demanar el DNI als usuaris o signar documentació oficial quan una persona recupera el vehicle.
“Excepcional i puntual”
L’Ajuntament, per la seva banda, ja va defensar aleshores que la contractació d’una grua externa s’havia començat a fer de manera “excepcional i puntual” en els horaris en què no hi havia prou personal de conducció, principalment per baixes laborals sobrevingudes. Segons les dades municipals facilitades al maig, durant el 2026 el servei havia retirat 1.617 vehicles, dels quals 1.614 amb personal propi i només 3 mitjançant grua externa.
Ara, segons el plec, el reforç podrà prestar-se «durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any». L’empresa adjudicatària haurà d’actuar a requeriment de la Policia Municipal, que serà present durant la retirada del vehicle i indicarà on s’ha de dipositar. El temps de resposta, segons el document, haurà de ser «de menys de 60 minuts» des que la policia sol·liciti el servei.
Els plecs preveuen serveis diürns en dies laborables, caps de setmana i festius, així com torns nocturns. Els preus màxims són de 115 euros per retirada en torn diürn laborable i de 150 euros en caps de setmana o festius. Per cada torn contractat de vuit hores es facturaran com a mínim dos serveis «en concepte de disponibilitat», encara que finalment no s’hagin prestat.
El contracte també deixa oberta la discussió sobre el futur de la grua municipal. El plec recull que un informe jurídic del març del 2025 ja advertia que «caldria un estudi a efectes de determinar quina és la forma de gestió més eficient i sostenible i aprovar la forma de gestió que convingués». Per aquest motiu, la licitació es limita a un any, període durant el qual es preveu fer aquest estudi per definir quin ha de ser el model de gestió del servei.
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