El PSC alerta d'un augment del 9,8% de la conflictivitat a l'espai públic de Girona
La formació socialista reclama una resposta decidida del govern municipal davant l'augment de la inseguretat a l'espai públic de Girona, evidenciat per les dades del primer trimestre.
El PSC-Girona pel Canvi ha alertat d’un augment de la inseguretat a l’espai públic de Girona arran del balanç de criminalitat del primer trimestre del 2026 publicat pel Ministeri de l’Interior. Segons la formació, si es tenen en compte conjuntament els furts, els robatoris amb violència o intimidació i les sostraccions de vehicles, els fets vinculats a la conflictivitat a la via pública han crescut prop d’un 10% respecte del mateix període de l’any passat.
Les dades recullen que els furts han augmentat un 12,7%, passant de 551 a 621 casos. Si s’agrupen amb els robatoris amb violència i les sostraccions de vehicles, l’increment és del 9,8%, de 654 a 718 fets. En canvi, el PSC assenyala que els delictes contra la propietat es mantenen en nivells similars als de l’any anterior i que les variacions en els delictes sexuals no són especialment significatives.
Per al grup socialista, aquestes xifres evidencien que Girona té “un problema de seguretat a l’espai públic” que exigeix una resposta més decidida del govern municipal. En aquest sentit, la formació anunciarà una moció per reclamar que les càmeres de seguretat ja instal·lades a la ciutat funcionin correctament i esdevinguin una eina real de prevenció i investigació. Segons denuncia el PSC, Girona disposa actualment de càmeres de control d’accés, de videovigilància en espais públics, de control de la Zona de Baixes Emissions i de radars, però “la majoria han deixat d’estar operatives o, directament, no funcionen”.
El regidor Josep Palouzié defensa que altres ciutats ja han apostat de manera clara per la videovigilància com a instrument complementari de seguretat. Cita els casos de Lleida, que preveu una xarxa de prop de 300 càmeres, i de Mataró, amb un sistema d’unes 150. Segons Palouzié, “més enllà de la seva utilitat com a prova judicial, les càmeres tenen un efecte dissuasiu evident” i, si s’integren amb sistemes intel·ligents, permeten “obtenir una visió global dels espais públics i detectar incidències amb més rapidesa”. A més, sosté que contribueixen “de manera decisiva a la garantia del dret a la seguretat”.
El PSC reclama la creació d’un sistema integrat que connecti totes les càmeres municipals en una única plataforma vinculada al Centre de Coordinació Municipal, per tal de millorar la capacitat de reacció davant de fets delictius i reforçar els recursos d’investigació. També demana instal·lar nous dispositius als punts que la Policia Municipal consideri prioritaris i que el govern tracti la seguretat com un servei públic essencial. “Si els problemes es concentren a l’espai públic, hem d’adoptar mesures que ajudin a prevenir i dissuadir els comportaments delictius i incívics”, conclou Palouzié.
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