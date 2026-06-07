El bus ràpid entre Girona i Salt es consolida com a exemple europeu de mobilitat sostenible
Territori destaca que la línia principal ha duplicat la demanda diària i que el corredor permet reduir fins a sis minuts el temps de trajecte
El bus ràpid entre Girona i Salt es consolida com a exemple europeu de mobilitat sostenible. La nova xarxa de corredors BRCat, impulsada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha estat situada com a bona pràctica a escala europea dins del projecte eBRT2030, coordinat per la Unió Internacional del Transport Públic. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat que aquest corredor “forma part de l’estratègia que té la Generalitat per fomentar el transport públic i avançar cap a una mobilitat més neta, eficient i accessible”. Segons ha afegit, la finalitat és “reduir la dependència del vehicle privat” i alinear el projecte amb les polítiques europees de mobilitat sostenible.
El projecte eBRT2030 agrupa 49 socis europeus i internacionals i té com a objectiu demostrar l’aplicabilitat d’una nova generació de sistemes d’autobús ràpid elèctric en diferents contextos urbans, amb solucions innovadores, econòmicament viables i amb noves funcionalitats d’automatització i connectivitat.
3,5 quilòmetres
El corredor, que va entrar en funcionament l’any passat, ha comportat la creació d’una infraestructura de 3,5 quilòmetres amb carrils bus en totes dues direccions, la incorporació d’un carril bici bidireccional i millores en l’accessibilitat i la seguretat viària de l’espai públic. L’actuació ha comptat amb una inversió de 5,5 milions d’euros, finançats amb fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
Segons Territori, la posada en marxa del corredor ha suposat una millora en la qualitat i la fiabilitat del servei d’autobús, amb freqüències de pas de fins a 3,5 minuts en el tram central i una reducció del temps de trajecte de fins a sis minuts. El projecte també ha permès reforçar les connexions amb punts estratègics com la Universitat de Girona, l’Hospital Santa Caterina i les principals zones comercials, així com millorar la intermodalitat amb el sistema ferroviari amb enllaços directes a l’estació.
Quatre busos elèctrics
A la línia L9-BRT s’hi han incorporat quatre busos elèctrics, que han de permetre oferir un servei íntegrament amb vehicles elèctrics. A més, es preveu que les línies L3 i L4 n’incorporin un cadascuna, amb l’objectiu de contribuir a una mobilitat més sostenible i a la millora de la qualitat de l’aire.
Les dades recollides en el primer informe del projecte apunten a un increment de la demanda. Segons el Departament, la línia principal del corredor ha incrementat el servei un 50% i ha duplicat la demanda diària de passatgers. En conjunt, el corredor registra un creixement sostingut de l’ús del transport públic, amb increments setmanals i una previsió de centenars de milers de nous usuaris anuals. Paneque ha assegurat que aquest model de mobilitat és “un pas endavant en el transport públic gironí”, amb serveis d’autobús més competitius i facilitats en els desplaçaments a peu i en bicicleta. “Creem un impacte positiu en el dia a dia de milers de persones”, ha afirmat. El corredor Salt-Girona forma part de la primera fase d’una xarxa més àmplia de corredors d’autobús ràpid que s’està desplegant a Catalunya. “Volem que els ciutadans de Girona tinguin una xarxa segura i eficaç”, ha assenyalat Paneque.
Subscriu-te per seguir llegint