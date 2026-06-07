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L'Ajuntament de Girona prorroga el conveni per al tractament de l'orgànica fins al juliol de 2027

El consistori destinarà prop de 738.000 euros al tractament de l'orgànica, un cost que depèn de les tones i dels impropis rebuts per la planta de compostatge

L'abocador de Solius, en una imatge d'arxiu.

L'abocador de Solius, en una imatge d'arxiu. / David Borrat/EFE

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Josep Coll

Josep Coll

Girona

L’Ajuntament de Girona haurà de garantir durant almenys dos anys més una sortida per al tractament de l’orgànica abans que entri en servei el futur Centre de Tractament de Residus del Gironès, previst a Campdorà. De moment, el consistori ha prorrogat un any el conveni de delegació de competències amb el Consorci per al Condicionament i la Gestió del Complex de Tractament de Residus de Solius. Això permetrà continuar portant la fracció orgànica a la planta de compostatge de Can Duran, integrada dins el complex de Solius, fins al 31 de juliol de 2027.

La pròrroga del conveni, iniciat el 2022, preveu una aportació municipal aproximada de 737.800 euros. L’import és orientatiu perquè queda subjecte a possibles modificacions econòmiques. El cost final depèn de les tones que s’envien a la planta i també del percentatge d’impropis que conté la fracció orgànica. Segons les tarifes previstes, el tractament d’una tona amb un màxim del 5% d’impropis costa 189 euros, mentre que si la presència d’aquests residus se situa entre el 20,01% i el 25%, el preu s’eleva fins als 217 euros per tona.

Pla aeri de l'abocador de Solius.

Pla aeri de l'abocador de Solius. / ACN

Segons el conveni, la despesa prevista per al 2026, entre l’1 d’agost i el 31 de desembre, és de 307.416,67 euros. Per al 2027, entre l’1 de gener i el 31 de juliol, l’import puja fins als 430.383,33 euros. El volum màxim d’orgànica que l’Ajuntament pot aportar durant un any a la planta de compostatge de Can Duran és de 3.400 tones.

El buit fins al 2029

Una de les clàusules del conveni inicial establia una vigència de quatre anys, amb la possibilitat d’una pròrroga anual. Aquesta ampliació ja s’ha fet efectiva i, per tant, després del 31 de juliol de 2027 l’Ajuntament haurà de tornar a regular el destí de l’orgànica, ja sigui amb un nou acord amb el Consorci de Solius o amb una altra instal·lació de tractament.

Una imatge virtual de la instal·lació prevista a Campdorà.

Una imatge virtual de la instal·lació prevista a Campdorà. / Ajuntament de Girona

Aquesta haurà de ser, en principi, una solució transitòria fins que es posi en marxa el nou Centre de Tractament de Residus del Gironès, a Campdorà. La Generalitat ha destinat 54,9 milions d’euros a aquest projecte, però la instal·lació no entrarà en funcionament, com a mínim, fins al 2029. Això deixa un període d’almenys dos anys en què Girona haurà de garantir on tracta la fracció orgànica.

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La Generalitat va situar la capacitat prevista del futur centre en 15.000 tones anuals d’orgànica i 50.000 tones anuals de resta. A Campdorà ja funciona la planta de valorització energètica (la incineradora reformada), però el tractament de l’orgànica haurà d’esperar la construcció del nou equipament. Mentrestant, altres fraccions dels residus municipals de Girona tenen sortides diferenciades: els envasos lleugers, el paper i el cartó es tracten en una planta de Celrà, mentre que el vidre es porta a una instal·lació de Mollet del Vallès.

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