Llagostera presenta "Viu Llagostera" la nova imatge promocional per projectar els valors del municipi
La iniciativa pretén reforçar la promoció turística del poble posant en valor la natura, el patrimoni, el comerç local i la identitat llagosterenca
DdG
Llagostera ha presentat aquest migdia, al parc de l'Estació, la seva nova imatge promocional, una marca creada amb l'objectiu de "reforçar la projecció del municipi i donar a conèixer tot allò que el fa singular". La presentació ha anat a càrrec de l'alcalde, Narcís Llinàs, la regidora de Promoció Econòmica, Pilar Argelina i de la tècnica de l'àrea de de Promoció Econòmica i Turisme, Elena Gordillo.
La nova identitat, "Viu Llagostera" neix amb la voluntat de convertir-se en una eina de comunicació i promoció del municipi, complementària a l'escut municipal, que continuarà sent el símbol institucional i oficial. Tal com ha destacat l'alcalde, la nova imatge està pensada per "explicar Llagostera al món" i fer més visible tot el que el poble pot oferir.
El nou logotip recull diversos elements vinculats amb l'essència del municipi: la doble ela característica del nom de Llagostera, el sentiment de pertinença, el caràcter acollidor de la seva gent i la importància dels camins, rutes i itineraris que connecten natura, patrimoni i qualitat de vida. El color escollit busca "transmetre dinamisme, energia i la mirada de futur d'un municipi actiu".
Des de l'àrea de Promoció Econòmica i Turisme, Pilar Argelina ha remarcat que aquesta nova etapa respon a la voluntat de definir millor què és Llagostera, quins valors representa i com es vol donar a conèixer. La marca aposta per un model de turisme sostenible, respectuós i de qualitat, vinculat als boscos, els espais naturals, les rutes verdes i el patrimoni local.
La nova imatge també vol reivindicar una manera de viure basada en la tranquil·litat, el benestar, la proximitat i el respecte per l'entorn, posant en valor el paisatge, les persones, les entitats i les empreses que formen part del municipi.
A l'acte hi ha assistit també regidors de l'equip de govern i oposició, el president de la Cambra de Comerç de Sant Feliu, Albert Sibils, el conseller comarcal de Turisme, Robert Mundet, i el diputat del grup parlamentari del PSC, Francesc Jesús Becerra.
La presentació ha finalitzat amb l'actuació musical del grup Lakkos i un tast de productes de proximitat amb botifarra pinyonera de Llagostera, formatges de Mas Borni i vins de l'Alt Empordà.
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