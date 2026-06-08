Una foguera descontrolada crema una barraca i vegetació a les Hortes de Salt
Els Bombers van treballar prop d’una hora i mitja en el foc, que es va declarar diumenge a la nit en una zona propera a la Coma Cros
Una foguera descontrolada va acabar cremant aquest diumenge a la nit una barraca i vegetació a la zona de les Hortes de Salt, en un punt proper a la Coma Cros.
Els fets van tenir lloc pels volts de dos quarts de dotze de la nit, quan els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís d’un foc en aquesta zona d’hortes. Segons han informat, l’incendi s’hauria originat arran d’una foguera que es va descontrolar.
Les flames van afectar vegetació d’uns camps i també una barraca. Els Bombers van treballar per sufocar el foc i evitar que s’estengués per l’entorn. En total, hi van estar treballant prop d’una hora i mitja, fins que van donar el foc per apagat i van finalitzar el servei. Segons els Bombers, tot va començar per la foguera descontrolada.
A lloc també s’hi va desplaçar la Policia Local de Salt. No es van haver de lamentar ferits.
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