Els principals enfrontaments entre els socis de govern a l'Ajuntament de Girona
Temes vinculats a l'educació, al turisme o el control del padró han provocat tensions al tripartit independentista
El futur del cinema Truffaut i el concurs públic per a la seva gestió poden haver obert l'escletxa que pot ser definitiva per un trencament de govern a l'Ajuntament de Girona, que alguns ja apuntaven que acabaria passant a un any de les eleccions municipals. La divisió dels socis de govern pel concurs per la gestió del cinema Truffaut pot haver estat l'espurna que ha encès la metxa. L'excusa necessària. Les picabaralles entre els tres socis independentistes (Guanyem, Junts i ERC) no han estat gaire de portes enfora fins ara. Però algunes sí que han estat evidents i notòries, Truffaut a banda. Hi ha el Cartañà, Palestina, el padró i diferents temes vinculats al turisme, com a exemples d'enfrontaments.
Cartañà
Quan es portava poc més de mig any de govern liderat per Lluc Salellas (Guanyem) va aparèixer una de les crisis més destacades entre els tres socis de govern. Tot pel futur de l'edifici Cartañà, una de les seus de l'institut Ermessenda, juntament amb uns barracons a la zona de can Prunell, al barri de Palau. Guanyem no volia renovar el conveni amb el Bisbat per seguir utilitzant les instal·lacions del Cartañà a canvi d'uns 100.000 euros anuals. Moltes famílies van protestar perquè això els obligava a desplaçar-se fins a Can Prunell. Inicialment, la regidoria d'Educació, Queralt Vila (Guanyem) esgrimia que un informe jurídic avalava la decisió de no renovar el conveni amb el Bisbat i de concentrar tot l'institut a can Prunell fins que es pogués anar a la nau de l'antiga fàbrica Simon, a la carretera Barcelona.
S'indicava que l'Ajuntament no tenia potestat per pagar el lloguer i tirava la pilota a la teulada dels Serveis d'Educació, en aquells moments en mans d'Esquerra. Junts i ERC però van recelar del suposat informe. Junts va mostrar el seu malestar perquè es parlava d'una decisió en base d'un informe que no es tenia. Els republicans intuïen que s'havia mogut tot per un tema "més polític que tècnic". Al final, es va trobar una escletxa que va permetre seguir el Cartañà fins que es pogués concentrar tot el centre a l'antiga Simon.
Palestina
Poc abans d'aquest conflicte hi havia hagut punts de vista diferents sobre la guerra entre Palestina i Israel. Això va provocar dues mocions diferents dins del mateix govern. Una de Guanyem i ERC que condemnava els atacs indiscriminats sobre la població civil de la Franja de Gaza i una de Junts on es reclamava un alto el foc. Durant tot el mandat, els posicionaments sobre la guerra han provocat tensions que no han acabat aflorant a nivell públic.
Turisme i bicicletes
Un altre moment amb discrepàncies es van viure fa just un any. La portaveu de Junts, Gemma Geis, va alertar que alguns posicionaments, sobretot de Guanyem, en relació amb el turisme no eren del seu grat. Aquells dies hi havia hagut protestes d'alguns sectors contra determinats establiments turístics amb pintades i alguns intents de sabotatge. Geis va ser la primera en condemnar els fets i Salellas ho va acabar fent, però hi ha qui considera que ho va fer amb la boca petita. Més tard, novament hi va haver tensió quan es va parlar de la regulació dels establiments al Barri Vell.
Des de l'Ajuntament es va assegurar, a principis d'any, que es plantejava suspendre les llicències de nous locals de bicicletes al Barri Vell i el Mercadal. Des de Junts, es van posar les mans al cap i van recordar que tenien una proposta sobre la taula per suspendre llicències d'altres establiments, com supermercats 24 hores, espais de xixa, locals de manicura o botigues de carcasses de mòbils i va lamentar que ara Guanyem hagués sortit amb aquesta altra mesura de suspendre llicències a establiments cicloturístics. "L’alcalde de Girona té bloquejat sobre la taula un expedient clau", va etzibar Geis a les xarxes socials. Pel que fa a turisme, ja hi havia hagut desavinences, a inicis del mandat amb el diferents temes viculats als pisos turístics.
Seguretat i padró
Altres enfrontaments han tingut la seguretat i el sistema d'empadronament com a nucli. Junts va arribar a vincular canvis en aquests dos àmbits a un acord per als pressupostos de 2026. En una circular interna, Guanyem criticava la metodologia del partit de Gemma Geis per assegurar en públic que les modifiacions al padró feien que el control quedés en mans de Junts. Fins i tot la coordinadora d'ONG solidàries va qüestionar que tot plegat comportava un gir a la dreta del govern liderat per Guanyem.
Residus
Fa dos mesos, Gemma Geis, cap de llista de Junts va insistir en tensionar el govern i va indicar que valoraria la seva continuïtat al govern de Girona si no es complien determinades exigències sobre residus. La vicealcaldessa reclamava flexibilitzar el porta a porta als barris amb més reciclatge i defensava que la taxa d’escombraries pogués tornar a baixar l’any vinent.
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