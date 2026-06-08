Girona torna a liderar el rànquing: és la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat
Catalunya és la comunitat autònoma amb més localitats considerades «deslleials» de tot Espanya
Clara Dalmau Merencio
Catalunya s’ha consolidat com un dels grans epicentres de les infidelitats amoroses. I és que l’aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison ha tornat a publicar el seu rànquing estacional amb les 20 ciutats més deslleials d’Espanya.
La plataforma en línia ha reafirmat per quarta temporada que la comunitat catalana ja és un referent pel que fa a la exploració de noves modalitats de relació de parella.
Ocupen les tres primeres posicions
Per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però aquesta vegada l’aplicació ha portat una altra sorpresa: també és la més deslleial d’Espanya. D’aquesta manera, la ciutat gironina encapçala el rànquing nacional, seguida per Manresa i Barcelona.
La capital del Bages ha escalat dues posicions respecte a la llista de l’any passat, on ocupava la quarta posició a nivell nacional. La capital catalana, per la seva banda, ha passat del cinquè lloc al tercer.
Sis ciutats catalanes
Lleida (Segrià), Tarragona i Reus (Baix Camp, Tarragona) també es troben dins d’aquesta llista, per la qual cosa Catalunya suma sis ciutats amb més infidels al país. A diferència de les tres ciutats que encapçalen el rànquing, aquestes altres han baixat posicions.
La capital lleidatana, que s’havia col·locat en el setè lloc durant l’any passat, es troba ara en la posició número 10. Tarragona és una de les ciutats que ha baixat més posicions, des de la vuitena fins a la 13. Reus, per la seva banda, també ha baixat un esglaó, del lloc 15 fins al 16.
Rànquing de les 20 ciutats
Pel que fa a Espanya, Granada (Andalusia) se situa com la ciutat més infidel fora de la comunitat catalana, ocupant el quart lloc en la classificació nacional. La segueixen ciutats com Lleó (Castella i Lleó), Madrid (Comunitat de Madrid) i València (Comunitat Valenciana), en la cinquena, sisena i setena posició, respectivament.
Així queda el rànquing de les 20 ciutats més infidels d’Espanya:
- Girona
- Manresa
- Barcelona
- Granada
- León
- Madrid
- València
- A Coruña (Galícia)
- Lugo (Galícia)
- Lleida
- Bilbao (País Basc)
- Burgos (Castella i Lleó)
- Tarragona
- Sant Sebastià (País Basc)
- Saragossa (Aragó)
- Reus
- Alacant (Comunitat Valenciana)
- Marbella (Andalusia)
- Valladolid (Castella i Lleó)
- Alcobendas (Comunitat de Madrid)
Per què s’és infidel?
Ashley Madison també ha volgut estudiar els motius pels quals les dones i els homes decideixen ser infidels. Segons l’aplicació, la raó principal és la insatisfacció sexual (30%), seguida per la necessitat de més atenció i afecte (29%) i les ganes de viure experiències noves (28%).
A més, l’estudi de la plataforma també assegura que «cada vegada més persones comprenen les seves pròpies necessitats i reconeixen que una sola parella pot no satisfer-les durant tota la vida». Tanmateix, Espanya és un dels països a escala mundial amb un percentatge més baix de persones que perdonarien la seva parella per una infidelitat, amb un 27% (30% homes i 23% dones).
Sigui com sigui, els números parlen per si sols: el que abans es portava en secret, avui dia es proclama sense vergonya en un context hiperconnectat i cada vegada menys monògam.
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