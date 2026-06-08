Girona invertirà més de 945.000 euros en obres d’emergència, tecnologia i cultura popular
El ple aprova una modificació de crèdit que inclou la reparació de talussos, la compra d’equips informàtics, l’ampliació de zones blaves i verdes i la renovació dels vestits dels gegants
L’Ajuntament de Girona invertirà 945.055,86 euros en diferents actuacions vinculades a l’espai públic, la modernització administrativa, la mobilitat i la cultura popular. El ple municipal ha aprovat aquest dilluns una modificació de crèdit per finançar aquestes intervencions, entre les quals hi ha obres d’emergència per reparar talussos afectats per despreniments, la compra de noves llicències i equips informàtics i actuacions en equipaments municipals.
Una de les partides principals és la destinada a obres d’emergència, amb 235.010,73 euros per actuar en diversos punts de la ciutat on s’han produït despreniments. Les reparacions es faran al carrer del Carme, al talús situat al costat de l’Institut Vicens Vives i al barri de Pedret-Fora Muralla. Segons el consistori, l’objectiu és garantir la seguretat de la ciutadania i prevenir nous incidents.
La modificació de crèdit també reserva 287.000 euros per a la transformació digital de l’administració municipal. Aquests diners es destinaran a l’adquisició de noves llicències i equips informàtics per millorar les eines de treball del personal de l’Ajuntament i avançar cap a una administració més àgil i eficient.
“Necessitats molt diverses”
La tinenta d’alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Participació Ciutadana i de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, ha defensat que la modificació respon a “necessitats molt diverses”, però amb l’objectiu comú de “continuar millorant els serveis que presta l’Ajuntament”. Aliu també ha destacat que els recursos permetran “garantir la seguretat en espais afectats per despreniments”, modernitzar l’administració municipal i preservar elements vinculats a la identitat cultural de Girona.
En l’àmbit de la cultura popular, l’Ajuntament destinarà 27.100 euros a la renovació dels vestits dels gegants de Girona. També es preveu una partida de 10.000 euros per a l’adquisició de noves escultures per enriquir el patrimoni artístic urbà de la ciutat.
Entre la resta d’actuacions, hi ha 18.260,19 euros per construir una paret verda en una de les façanes de l’Escola Àgora, una intervenció que el consistori vincula a la millora de la sostenibilitat i del confort ambiental del centre educatiu. També s’afegiran 82.172,80 euros a la reparació de la passera del Güell.
La modificació de crèdit incorpora, a més, 127.897,14 euros per a les obres de rehabilitació de l’antic taller de Can Marfà, que s’ha de convertir en un centre formatiu, divulgatiu i social orientat al foment del sector hortícola.
Pel que fa a la mobilitat, Girona invertirà 135.000 euros en l’ampliació de les zones blaves i verdes d’estacionament regulat. Segons l’Ajuntament, aquesta actuació ha de servir per millorar la gestió de la mobilitat i facilitar la rotació dels vehicles. Finalment, es destinaran 22.715 euros a la compra d’un nou camió per a les Brigades municipals.
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