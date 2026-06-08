L'Ajuntament de Girona aprova inicialment les bases per reordenar el mercat de la Devesa i reduir-ne les parades
Les noves mesures reguladores del mercat de marxants de Girona pretenen cohesionar l'oferta comercial i millorar la gestió de residus
L'Ajuntament de Girona ha fet el primer pas per reordenar el mercat de marxants de la Devesa i reduir-ne les parades. En el ple d'aquest dilluns a la tarda ha aprovat de forma inicial les bases que regularan el concurs d'autoritzacions dels mercats de la Devesa i de Can Gibert del Pla, tot i que mentre no es posin en funcionament s'haurà de fer una pròrroga de les parades actuals. Tanmateix, n'hi haurà 46 que no hi podran participar perquè no estan al corrent de pagament.
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha indicat durant aquesta pròrroga "els que no estiguin al corrent de pagament i se'ls hagi avisat en els últims mesos no podran tenir pròrroga i hauran de participar en les noves bases". En aquest cas, 34 parades actuals del mercat dels dimarts i dotze dels dissabte "se'ls notificarà i no podran ser" en aquesta pròrroga. Geis ha assegurat que ara n'hi havia De fet, les noves bases, entre d'altres, pretenen fer un control més estricte i "es podrà accedir en una base de dades per veure qui està al corrent de pagament".
Més enllà d'això, les noves bases busquen que hi hagi un mercat "més cohesionat, amb un mixt comercial de fruita, verdura i altres tipus de parades i amb una obligació estricta de la gestió de residus", fet que farà que els paradistes hagin de "retirar i emportar-se tots els residus". Geis també ha apuntat que les bases estan regulades amb la "normativa catalana", però "s'adapten al perfil de marxants que hi ha". "Té una filosofia molt clara i va en consonància amb l'ordenança".
Menys parades
Quan les noves bases entrin en funcionament disminuirà el nombre de parades a les Devesa. El mercat dels dissabtes passarà de tenir un màxim de 150 parades a tenir-ne 138, mentre que el dels dimarts baixarà de 130 a 90. A diferència d'ara, totes les parades estaran en la "mateixa disposició". Pel que fa al de Can Gibert del Pla es mantindran les trenta parades actuals.
L'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) ha votat a favor de la proposta, mentre que Vox ha votat en contra i el PSC s'ha abstingut. La portaveu socialista, Bea Esporrín, ha declarat que faltava més "concreció tècnica" en alguns aspectes com la "protecció d'arbrat". Té "recorregut de millora", tot i que també ha reconegut que les bases pel que fa al mercat de Can Gibert són "més sòlides".
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