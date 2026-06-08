L'Ajuntament de Girona inicia els tràmits per recuperar un edifici municipal ocupat al carrer del Carme
La Policia Municipal va localitzar dues persones en l'immoble, que s'utilitza com a habitatge malgrat no tenir cèdula d'habitabilitat
L'Ajuntament de Girona ha iniciat els tràmits per recuperar la possessió de l'immoble ubicat al número 56 del carrer del Carme que un any que està ocupat. Es tracta d'un edifici de propietat municipal, on antigament hi havia uns tallers de retolació i on es guarden les urnes de les eleccions municipals. En un futur també ha d'anar a terra perquè s'hi ha de construir la reivindicada passera que connecti el barri del Carme-Vista Alegre amb el de Montilivi per sobre el riu Onyar.
A principis de gener d'aquest any la Policia Municipal va intervenir i va localitzar dues persones a l'interior de l'immoble, amb el bombí de la porta que s'havia substituït. A més, va corroborar que hi havia indicis clars d'una habitació continuada amb llits, sofàs, estris de cuina, nevera, menjar o estufes. En una de les dependències també es va trobar un lavabo i acumulació d'excrements de coloms.
El punt ha estat aprovat per unanimitat i la regidora de Contractació, Patrimoni i Serveis Informàtics, M. Àngels Planas, ha explicat que l'edifici "no està adequat per ser un habitatge ni té la cèdula d'habitabilitat". En tot cas, s'ha donat un "termini d'audiència de deu dies a l'ocupant perquè presenti les al·legacions que cregui".
Anys reclamant
La finca està qualificada d'espai lliure i de zona verda. De fet, l'edifici del costat ja va anar a terra el 2007 perquè l'espai ha de ser el punt d'accés a una futura passera que unirà aquest vial amb la perllongació del carrer Emili Grahit (a prop de la seu de la Guàrdia Civil). Un dels 64 acords de govern entre Guanyem, Junts i ERC indica que s'ha "d'avançar en el nou pont entre els barris del Carme i Montilivi".
Els veïns del barri fa anys que reclamen la creació de la passera, però encara no s'ha fet efectiu. El 2018, fins i tot, es va començar una recollida de firmes perquè es creés la infraestructura. De moment, no hi ha data i l'alcalde, Lluc Salellas, va dir l'estiu de l'any passat en la presentació del projecte de la passera de la Font del Rei que s'ha de "prioritzar" i primer s'ha decidit reformar "allò que està tancat i no està bé". Les obres per rehabilitar la passera ja estan adjudicades i començaran aquest any. L'aprovació d'iniciar els tràmits per recuperar l'immoble aquest dilluns al ple, però, no significa que s'engegui el procés per construir la nova passera.
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