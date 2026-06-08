Llagostera crea una taula per combatre la soledat no volguda i millorar la detecció de vulnerabilitats
L'Ajuntament de Llagostera treballa en la creació d'un protocol d'indicadors per detectar i intervenir en casos de vulnerabilitat relacionats amb la soledat
Llagostera continua fent passos per abordar la soledat no volguda, una problemàtica que es va situar al centre del debat durant el Consell Social de 2025 impulsat per l’Ajuntament, amb el suport del programa Fem Xarxa Gironès. Arran d’aquella trobada, el municipi va constatar la necessitat de reflexionar i actuar davant una realitat que afecta persones de totes les edats i perfils.
Des d’aleshores, s’ha posat en marxa la Taula de Soledat No Volguda, un espai de treball tècnic, polític i ciutadà que ja ha celebrat quatre sessions. L’objectiu és avançar en la sensibilització sobre aquesta situació, elaborar un mapa de recursos comunitaris del municipi i definir un protocol d’indicadors que permeti detectar casos de vulnerabilitat i intervenir-hi amb més eficàcia.
Durant aquestes reunions, els participants han compartit reflexions, experiències i propostes per orientar les possibles respostes davant aquesta problemàtica. La soledat no volguda fa referència a la situació en què una persona se sent sola i aquest sentiment li genera malestar emocional.
El treball impulsat a Llagostera també vol donar més visibilitat als recursos i espais comunitaris que ja existeixen al municipi. A més, s’està preparant un protocol d’actuació per facilitar que qualsevol persona que se senti sola sàpiga com actuar i on adreçar-se per rebre suport.
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