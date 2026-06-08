El ple de Girona dona llum verda a la regulació de l'aparcament per afavorir els residents i la rotació comercial
Es passaran de 2.339 places regulades a 11.265, amb l'objectiu de facilitar l'aparcament als veïns dels barris més congestionats
L'Ajuntament de Girona ha aprovat de forma inicial en el ple municipal d'aquest dilluns a la tarda la modificació de la justificativa i el reglament del servei públic d'aparcament i la forma de gestió del servei públic d'estacionament regulat a la via pública. Aquest és el primer pas perquè la ciutat perdi una part important de l'aparcament gratuït i els guanyi de zona verda, zona blava i la nova zona taronja.
El regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sànchez, ha detallat que "regular l'estacionament és una eina en defensa de l'interès general". Es passarà de 2.339 aparcaments regulats en superfície a 11.265. La gran majoria de nous aparcaments seran de zona verda. Ara n'hi ha 1.455 i es preveu que n'hi hagi 8.400 més, amb una implantació gradual que començarà a finals d'aquest any a l'Eixample i Sant Narcís. L'objectiu és "protegir i facilitar la vida dels residents".
Ara només hi ha zona verda en alguns àmbits de la ciutat: Devesa-Güell, les Pedreres, Vista Alegre i Sant Narcís. En aquest últim barri s'ampliaran les places, mentre que el Barri Vell, Santa Eugènia, l’Eixample Nord, el Carme, Pedret, Sant Ponç, Sant Narcís, Montilivi, Can Gibert del Pla i l’Eixample Sud se'n crearan de noves. Són zones on als veïns els costa molt aparcar a causa de l'elevat nombre de vehicles.
En canvi, sectors com Fontajau, Germans Sàbat, Montjuïc, Palau o Girona Est no entren dins d’aquest projecte d'ampliació de l'aparcament regulat. La raó és que no hi ha tanta densitat de trànsit ni costa tant trobar un lloc on deixar el cotxe. Així, la bossa d'aparcaments del costat del pavelló de Fontajau, la de davant els cines o la del complex esportiu de Palau continuaran sent gratuïtes.
Zones blaves i taronges
Per altra banda, també s'incrementarà la zona blava als sectors comercials com el de l'Eixample Sud. Ara hi ha un total de 884 aparcaments de zona blava i se'n preveu fer uns 800 de nous per "afavorir la rotació comercial" i es preveu crear aparcaments de llarga durada per als vehicles de fora com a l'aparcament ara gratuït de la rotonda de Pedret.
A més, està previst crear les noves zones taronja en "espais perifèrics" on hi haurà 1.128 places. Aquests aparcaments estan pensats per "la gent que vingui de fora a estudiar o treballar". Sànchez ha deixat clar que abans d'implantar les zones es parlarà amb veïns i comerciants per "dissenyar, carrer a carrer, des del diàleg i el consens".
"No busca la recaptació"
El regidor ha assegurat que aquesta mesura "no busca la recaptació" sinó que és un "projecte d'ordenació urbana amb objectius clars". Per fer-lo, s'ha dut a terme "un estudi rigorós analitzant vuit models possibles sobre sis criteris": cost, riscos, qualitat, innovació, control i impacte econòmic.
La proposta ha estat aprovada amb el vot a favor de l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) i el PSC. El regidor socialista Josep Paluzié ha remarcat que coincideixen en el fet que "determinats espais s'han de regular d'una altra manera". Per altra banda, el regidor de Vox Francisco Javier Domínguez ha votat en contra perquè rebutja "el model de ciutat que vol imposar el govern".
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