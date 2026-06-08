Un professor d'un institut de Salt recorre a la justícia perquè creu el van situar en últim lloc per les seves opinions
Feia onze anys que exercia al centre i creu que el director el va posar al final de la llista perquè no tingués plaça
Un professor ha presentat un contenciós contra el Departament d'Educació perquè considera que se'l va discriminar per raó d'opinió posant-lo en l'últim lloc de la llista de l'Institut Salvador Espriu de Salt, on feia onze anys que exercia. L'afectat apunta directament al director del centre amb qui havia tingut diverses topades i que, segons diu, li hauria advertit que "prendria mesures" pel "malestar" que li generaven les seves intervencions al claustre. La direcció el va situar en l'última posició i quan va recórrer contra la resolució de les adjudicacions del curs 23-24, l'administració li van respondre que "la priorització en l'adjudicació ve determinada per l'ordre en què la direcció hagi ordenat les propostes".
Els fets es remunten al curs 2023-2024 quan en la resolució d'adjudicacions el professor va quedar fora del centre, on havia exercit com a docent de física i química durant 11 anys consecutius. La direcció del centre l'hauria posat en darrera posició i això va comportar que, com que només hi havia dues places, en va quedar fora.
L'afectat assegura que abans havia mantingut diverses reunions amb la direcció del centre, a proposta del director, on li van traslladar el "malestar" pel contingut de les seves intervencions en les sessions de claustre. A més, assegura, li va comunicar que "prendria mesures" si, als pròxims claustres, intervenia en la mateixa línia. "De fet, durant el curs 2022-2023, el director ja havia convidat el professor a traslladar-se a un altre institut on s'apliquessin les propostes pedagògiques que ell mateix havia formulat per al centre", asseguren en un comunicat des d'USTEC-STEs, que han assessorat el docent.
L'afectat va recórrer contra la resolució i quan l'administració li va respondre que "la priorització en l'adjudicació" era determinada per "l'ordre en què la direcció del centre hagi ordenat les propostes", va emprendre la via contenciosa. La vista oral està prevista per aquest dimarts al matí.
Des del sindicat consideren que comportaments com aquest "vulneren greument" els drets dels treballadors públics"" i generen un "clima de por i autocensura dins la comunitat educativa". "Un fet que considerem del tot inacceptable en un entorn que ha de fomentar el pensament crític, el respecte i la pluralitat", asseguren a l'escrit.
A més, exigeixen la derogació dels decrets de plantilles i de direccions, que "possibiliten greus vulneracions dels drets dels treballadors públics davant l'arbitrarietat, la coacció o el criteri unilateral de la direcció".
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