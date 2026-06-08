Salt gestiona 400 currículums per a la nova botiga d’Obramat
L’Espai Municipal d’Ocupació centralitza la primera selecció de perfils amb l’objectiu d’afavorir contractacions de veïns del municipi
L’Espai Municipal d’Ocupació de Salt ha rebut i gestionat prop de 400 currículums de persones interessades a treballar a la nova botiga que Obramat obrirà aquest estiu al municipi. El servei municipal s’ha encarregat de centralitzar la recepció de candidatures, identificar els perfils més adequats i fer una primera selecció ajustada a les necessitats del futur establiment. Amb aquest procés, l’EMO torna a actuar com a punt de referència entre empreses que s’implanten a Salt i persones del municipi que busquen feina. L’Ajuntament ja havia aplicat aquesta fórmula en col·laboracions amb firmes com Primark o Alcampo, amb la voluntat d’agilitzar els processos de selecció i, alhora, afavorir que una part de les contractacions beneficiïn veïns i veïnes de Salt.
La recerca de professionals per a la nova botiga d’Obramat va començar a principis d’any i s’ha centrat en perfils com venedors, personal de magatzem, coordinadors de caixes i caixers. Les tasques previstes inclouen l’atenció al client, la preparació de comandes, la reposició, la gestió d’estoc o la gestió de residus, entre altres funcions vinculades al funcionament del magatzem. L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha defensat que l’arribada d’Obramat és «una nova oportunitat» que el consistori ha volgut aprofitar perquè «es tradueixi en ocupació» per a la població del municipi. En aquest sentit, ha remarcat que l’EMO «ha demostrat, una vegada més, que és una eina eficaç i propera, capaç de connectar empreses i talent local amb agilitat i rigor».
Noves implantacions comercials
Alarcón també ha destacat que Salt «continua consolidant-se com un municipi atractiu per a noves implantacions comercials i empresarials» i ha vinculat aquesta tendència amb el desenvolupament del sector sud, que considera que pot reforçar encara més aquesta capacitat d’atracció. Per la seva banda, la regidora de Desenvolupament Local i Ocupació, Núria Heras, ha subratllat la feina tècnica feta des de l’EMO durant el procés. «Gestionar 400 currículums en pocs dies és un repte important, i l’equip ho ha fet amb professionalitat, esforç i vocació de servei», ha afirmat.
Heras ha afegit que l’objectiu del servei és que cada procés de selecció sigui «una oportunitat real» per a les persones del municipi i que les empreses que s’hi implanten trobin a Salt «un aliat sòlid i eficient». Segons la regidora, aquest tipus de col·laboracions reforcen l’aposta municipal per un model d’ocupació «arrelat al territori» i amb capacitat de generar valor social.
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