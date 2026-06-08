'Tocs de Vi' proposa una vintena de maridatges per diversos espais del Barri Vell de Girona
Entre les novetats hi haurà una activitat amb vins dolços i xuixos a més d'altres relacionades amb la poesia i la música
La 13a edició del festival 'Tocs de Vi' proposa una vintena d'activitats de maridatge en diferents espais emblemàtics del Barri Vell de Girona, com la Casa Masó, el refugi antiaeri dels Jardins de la Infància o el monestir de Sant Pere de Galligants. A més, com a novetats hi ha un maridatge de vins dolços amb xuixos de la pastisseria Can Castelló, un tast maridat amb els versos del poeta Josep Pedrals, i dos espectacles que mariden música i vi. En concret, els assistents podran gaudir de la banda sonora del vi de l'Empordà que combinarà els vins proposats per la sommelier Clara Antúnez amb la música del pianista Lluís Mas. L'altra activitat amb música combina una interpretació de violí i violoncel amb vins oferts per Antúnez.
Aquestes experiències completen el programa habitual amb els tastos oferts a diversos espais de la ciutat o la ruta itinerant a peu pell Barri Vell de Girona amb l'arqueòloga i sommelier, Romina Ribera, que proposa tastar quatre vins de la DO Empordà mentre els participants exploren històries, racons poc coneguts de la ciutat i les traces que el vi ha deixat en el patrimoni, el paisatge i la memòria de Girona.
Aquest any, però, no hi haurà la fira a la zona de la Devesa, atesa la prohibició de fer-hi activitats. Val a dir, però, que s'han incrementat els espais a la zona del Barri Vell. Més enllà dels Jardins de la Infància, el monestir de Sant Pere de Galligants o la Casa Masó, l'organització també oferirà activitats al Museu d'Art, als Banys Àrabs, així com la botiga Velòdrom Odeon Girona, el Centre Cultural La Mercè o El Foment.
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