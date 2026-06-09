La convocatòria Crida Regions del Coneixement mobilitzarà 4,5 milions per a projectes innovadors a Girona
La iniciativa vol convertir les comarques gironines en un ecosistema innovador mitjançant la col·laboració i la recerca per afrontar els reptes del territori
La Fundació Girona Regió del Coneixement ha presentat aquest dimarts matí, a l’Auditori Josep Irla, el Pacte Regional per a la Societat del Coneixement, una iniciativa que vol convertir les comarques gironines en un ecosistema innovador capaç d’afrontar els grans reptes del territori a partir de la col·laboració i la innovació. Durant l’acte també s’han donat a conèixer les novetats de la Crida Regions del Coneixement, una convocatòria de la Generalitat que mobilitzarà, a través de la Universitat de Girona (UdG), fins a 4,5 milions d’euros per impulsar projectes transformadors.
El pacte està impulsat per la UdG, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Girona i la Cambra de Comerç, i neix amb la voluntat d’ampliar aquesta xarxa d’aliances a altres administracions i agents del conjunt de les comarques gironines. En paral·lel, la Crida Regions del Coneixement finançarà, d’una banda, la creació de Laboratoris d’Innovació Social Transformativa i, de l’altra, projectes de recerca i innovació vinculats als reptes del territori. La convocatòria està promoguda pel Departament de Recerca i Universitats i compta amb un finançament del 40% procedent dels fons FEDER de la Unió Europea, mentre que el 60% restant l’assumiran, a parts iguals, la UdG, la Diputació i altres institucions o entitats.
El rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó, ha destacat que “la Fundació Girona Regió del Coneixement ha permès impulsar i vertebrar projectes per fomentar la innovació transformadora a les comarques de Girona” i ha afegit que ara “és el moment de fer un pas endavant en aquest pacte regional per sumar-hi més agents i aconseguir incorporar nous aliats” perquè la innovació permeti donar resposta als reptes del territori.
Aliances per transformar el territori
Per la seva banda, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha afirmat que “aquesta Fundació és clau per revertir les mancances de la societat i del model econòmic actuals centrats en el creixement econòmic, en què el nivell de qualitat de vida i d'igualtat entre les persones no ha crescut de la mateixa manera”. Segons ha remarcat, Girona “té la capacitat de liderar aquest canvi d'innovació social i econòmica per créixer i repartir millor la riquesa entre els gironins i gironines”.
En la mateixa línia, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha defensat que “a Girona tenim talent. Tenim universitat, tenim empreses innovadores, tenim centres tecnològics, tenim emprenedoria i tenim capacitat d’atracció, però ens cal fer un pas més”. Per això, ha insistit en la necessitat de “convertir aquest ecosistema en un motor real de transformació econòmica i social, teixint complicitats entre tots els agents”.
El Pacte Regional per a la Societat del Coneixement es vol convertir així en una eina per consolidar un model basat en la innovació oberta, la cooperació i el desenvolupament sostenible de cara al període 2026-2030. La UdG, que lidera el projecte, hi aporta una base de coneixement i recerca formada per centenars d’investigadors i més de 200 projectes actius, canalitzats a través dels campus sectorials i de les càtedres que connecten universitat, empreses i institucions.
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