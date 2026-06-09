El cor gironí que actuarà a l’Estadi Olímpic per donar la benvinguda al Papa: "És històric, siguis o no catòlic"
La formació Heaven On Earth Gospel Choir pujarà a l'escenari amb el projecte Gòspel Sense Fronteres i cantarà davant de 40.000 persones, però també acompanyarà Álvaro Soler
Un cor gironí actuarà aquesta tarda a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona en la prèvia de la vetlla de pregària multitudinària amb el papa Lleó XIV. Es tracta de Heaven On Earth Gospel Choir (que traduït de l'anglès significa 'el cor de gòspel del cel a la Terra'), una formació fundada i dirigida per Moisès Sala que pujarà a l'escenari sota el nom de Gòspel Sense Fronteres, un projecte d'acció solidària creat pel mateix Sala format també per The Gospel Viu Choir de Palafolls i Gospel Project de Granollers. Des de fa més de 20 anys, la formació porta el gòspel en plantes d’oncologia infantil, presons i barris marginals, però també arreu del món (han visitat 19 països en 4 anys, des de Kenya a l'Índia, i a l'octubre viatjaran a la selva amazònica d'Equador).
El cor interpretarà dues cançons, "Praise" i "Lord You Are Good", i també farà els cors a Álvaro Soler en la interpretació de "Bajo el mismo sol", a petició, explica Sala, "del mateix artista". La participació gironina arribarà abans de l’entrada del Papa a l’estadi, entre les sis de la tarda i les vuit del vespre, quan es concentraran el gruix de les actuacions musicals.
Heaven On Earth Gospel Choir assaja els dijous, de vuit del vespre a dos quarts de deu de la nit, a l'Espai Fundació ”la Caixa” de Girona. La formació està integrada per una seixantena de cantants, la gran majoria de les comarques gironines, d'entre els 20 i els 60 anys. Per a l’actuació a l’Estadi Olímpic, però, només podran comptar amb 32 veus sobre l'escenari, que han seleccionat d'entre les 150 que integren els tres cors que donen forma el projecte Gòspel Sense Fronteres.
Una trucada fa dos mesos
La proposta els va arribar fa dos mesos de la mà de Pablo Cebrián, productor musical de l’acte. "Em va trucar i em va dir que feia temps que em buscava perquè volia que participéssim en la benvinguda al Papa a l'Estadi Olímpic", relata el director. La primera reacció, admet, va ser un "gran silenci": "Primer em vaig pensar que era un amic que m’estava fent una broma", recorda.
I és que Cebrián ja havia sentit a parlar de Gòspel Sense Fronteres. "Cantem i compartim amb la gent la celebració de la vida que suposa el gòspel", resumeix Sala. Aquesta filosofia és, precisament, la que va fer que el projecte fos escollit per participar en l’acte de benvinguda al pontífex. Després de rebre la proposta, el director va comunicar-ho als cantants i va començar el procés de selecció de les 32 veus que aquesta tarda actuaran davant de 40.000 persones. L’organització els va demanar un llistat del repertori i va acabar escollint "dues de les cançons més potents i animades".
Ahir, els cantants van fer l’assaig general a l’escenari de l’Estadi Olímpic, un moment que Sala va resumir amb dues paraules: "Impressiona molt". Per al director, participar en un acte d’aquesta envergadura és un "reconeixement a la feina feta cada setmana". "És una barreja d’il·lusió i emoció; això passa un cop a la vida, que vinguin a buscar-te expressament a tu, amb la quantitat de cantants que hi ha al nostre país, és un orgull enorme", va assegurar.
D'estudiants a dentistes
L’actuació ha obligat els cantants a reorganitzar-se laboralment. Segons Sala, molts han demanat festa a la feina, han canviat hores o han utilitzat dies lliures per poder ser ahir i avui a Barcelona. Entre els membres del cor hi ha perfils molt diversos: estudiants a punt d’acabar la carrera, mestres, dentistes, consultors i professionals de diversos àmbits.
L’Estadi Olímpic preveu reunir unes 40.000 persones en una vetlla que combinarà música, pregària i cultura. L’organització manté fortes i "comprensibles" mesures de seguretat: "El Papa no és només un líder religiós, també és un cap d’Estat, i les mesures són extremes i entenedores", va assenyalar.
Per al fundador dels tres cors i del projecte, la transcendència de l’acte va més enllà de la dimensió estrictament religiosa. "És absolutament històric, siguis o no catòlic", va defensar, a partir d'on va afegir que "el missatge que transmet no és només religiós o espiritual, sinó humà, de comunitat, d’anar tots a una i de sentir-nos part del mateix univers".
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