Girona aprova 48 habitatges de protecció oficial al Pla de Domeny amb la mirada posada en els joves i famílies
La promoció, impulsada per l’Incasol, destinarà els pisos a població amb necessitat d’habitatge i les obres començaran el mes vinent
L’Ajuntament de Girona ha aprovat per Junta de Govern Local la llicència d’obres per construir 48 habitatges de protecció oficial (HPO) al Pla de Domeny, en dos solars del carrer de la Riera Bullidors. La promoció, impulsada per l’Incasol i projectada per l’estudi Oikosvia Arquitectura SCCL, ha de permetre ampliar el parc d’habitatge assequible de la ciutat i es preveu que les obres comencin el mes vinent.
Els treballs es faran a les parcel·les dels números 15-17 i 19-21 del carrer, en uns terrenys municipals sobre els quals l’Ajuntament va cedir el dret de superfície a l’Incasol l’any 2022. L’objectiu és destinar aquests pisos a població amb necessitat d’habitatge. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha remarcat que “l'aprovació d'aquesta llicència és un nou pas per continuar ampliant el parc d'habitatge assequible de la ciutat i per fer efectiu el dret a l'habitatge per a més gironins i gironines”. Segons ha afegit, amb aquesta promoció el consistori avança en el desplegament de la “Missió Habitatge” i referma el compromís amb “polítiques valentes que permetin garantir l'accés a una llar digna”.
Domeny, amb 48 pisos en marxa i 40 més encallats
La promoció aprovada ara no és l’única prevista en aquest àmbit. En un tercer solar municipal, als números 42-44 del mateix carrer, s’hi volen construir 40 habitatges més, però la tramitació està aturada per la presència de restes arqueològiques. L’Ajuntament assegura que el cost de la intervenció és inassolible i ha reclamat a la Generalitat que l’assumeixi per poder desencallar el projecte.
El regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí, ha defensat que “Domeny és un bon exemple de com s’han d’entendre les polítiques d’habitatge: amb sòl públic, amb planificació i amb continuïtat institucional”. També ha recordat que aquest projecte es va començar a dibuixar en el mandat anterior i que ara entra finalment en fase d’execució. “Aquesta llicència ens acosta a 48 nous habitatges per a joves, famílies i altres col·lectius, amb criteris de sostenibilitat i pensats perquè Girona guanyi habitatge de qualitat”, ha subratllat.
Els edificis tindran planta baixa comercial i tres plantes, amb façana d’obra vista i aparcament. Quatre dels pisos, dos a cada edifici, estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. A més, l’Ajuntament disposarà de vuit habitatges per atendre necessitats socials i d’un local d’uns 150 metres quadrats.
Lloguer, Next Generation i retorn a la ciutat en 75 anys
El projecte va ser escollit pel jurat del concurs per la seva eficiència i sostenibilitat, tant en el plantejament com en els materials i els sistemes constructius. La proposta incorpora ventilacions creuades, una estructura amb murs de càrrega que minimitza l’ús del formigó i redueix les emissions de CO2, i un tractament de façanes i galeries pensat per integrar-se en l’entorn i en el clima.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya gestionarà els pisos en règim de lloguer, d’acord amb els criteris d’adjudicació que es pactin amb l’Ajuntament. Per optar-hi, caldrà inscriure’s prèviament al registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial. La cessió tindrà una durada de 75 anys i, un cop acabat aquest termini, la promoció revertirà al consistori.
La construcció té un termini global de 32 mesos, dels quals 20 corresponen a l’execució de les obres. El pressupost base de licitació és de 10,6 milions d’euros, amb una subvenció de fins a 2,1 milions procedent dels fons Next Generation.
Actualment, a Girona hi ha 98 habitatges de protecció oficial en construcció: els 48 de Domeny i 50 més a Can Gibert del Pla. Tot plegat forma part de l’estratègia municipal “Missió Habitatge”, que busca ampliar l’oferta d’habitatge assequible, impulsar la rehabilitació i reforçar el dret a una llar digna.
- Un professor d'un institut de Salt recorre a la justícia perquè creu el van situar en últim lloc per les seves opinions
- Què se n’ha fet de Berta García, l’alumna que va treure la millor nota a la selectivitat catalana: «El pitjor de la universitat és Rodalies i els mals professors»
- Un xoc frontal a la C-63 a Lloret deixa almenys un ferit molt greu
- Un excursionista resulta ferit greu després de ser envestit per una vaca a Ogassa
- El porter Juan Carlos Martín no continuarà a Montilivi l’any vinent
- Mil ovelles fan camí des de Crespià
- Carles Porta: 'Hem deixat les víctimes de Brito i Picatoste molt tranquil·les
- La Seguretat Social retirarà part de la pensió de viduïtat el 2026 als qui superin aquest límit d’ingressos