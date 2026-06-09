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Girona instal·la faristols per donar a conèixer les plantes silvestres comestibles a les Hortes de Santa Eugènia

Els nous panells informatius de les Hortes de Santa Eugènia s'han dissenyat amb criteris d'accessibilitat universal i incorporen relleus tàctils i texts en braille

Un dels nous faristols que s'han instal·lat a les Hortes de Santa Eugènia.

Un dels nous faristols que s'han instal·lat a les Hortes de Santa Eugènia. / Ajuntament de Girona

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Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha instal·lat quatre faristols informatius en diversos punts de les Hortes de Santa Eugènia amb l’objectiu de donar a conèixer les plantes silvestres d’ús alimentari que creixen en aquest entorn. Els panells s’han creat dins del projecte «Menja’t Girona», s’han dissenyat seguint el model de «La Vora» i incorporen criteris d’accessibilitat universal per garantir que el conjunt de la ciutadania hi pugui accedir.

La iniciativa vol posar en valor la flora autòctona de les hortes i reivindicar el coneixement d’unes espècies que formen part del paisatge i de la memòria agrícola de la ciutat. Al mateix temps, busca fomentar una mirada més respectuosa i pedagògica sobre l’entorn natural i sobre uns recursos que tradicionalment han format part de l’alimentació i de la cultura popular. La informació dels faristols es complementa amb un catàleg de plantes silvestres d’ús alimentari disponible de manera gratuïta tant al web com a la biblioteca Salvador Allende.

La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis, ha subratllat que les Hortes de Santa Eugènia són «un espai singular de Girona» i que la ciutat té «la responsabilitat de preservar-lo, explicar-lo i fer-lo accessible». Segons ha remarcat, aquests elements han de contribuir a difondre el valor ambiental, agrícola i cultural d’aquest entorn i a reforçar una experiència de visita més respectuosa, educativa i inclusiva.

Un dels nous faristols.

Un dels nous faristols. / Ajuntament de Girona

Accessibilitat i continguts adaptats

Cada faristol s’ha ubicat en un punt concret de les hortes i ofereix informació sobre les espècies més habituals d’aquell entorn, ja sigui en zones humides, marges, camins o espais naturals. Així, al sector dels aiguamolls s’hi expliquen plantes com l’amargot, el blet blanc, la borraina, la bossa de pastor o el card marià. A la nova zona d’estada del carrilet, s’hi poden identificar espècies com la xicòria, la dent de lleó, l’esbarzer, el lami purpuri i el lletsó. Al passeig del carrer del Poble Sahrauí, els continguts se centren en el llúpol, la malva comuna, el matallums, la parietària i l’ortiga. Finalment, davant de Cal Gras, el panell recull informació sobre el plantatge de fulla estreta, la ravenissa blanca, el colitx, el tàrrec comú i la verdolaga.

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Per garantir-ne l’accessibilitat, els faristols incorporen relleus tàctils de les plantes, textos en braille i informació visual adaptada. A més, a través de codis QR, els visitants poden accedir a continguts audiovisuals sobre aquestes plantes silvestres i ruderals comestibles, amb informació sobre les seves característiques, els usos tradicionals i la relació amb el territori. Els vídeos inclouen subtitulació accessible en català, castellà, anglès i francès, interpretació en llengua de signes catalana, castellana i internacional, i locucions descriptives perquè també siguin comprensibles per a persones amb discapacitat visual.

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