La Nit del Comerç de Girona premia 17 establiments de la ciutat
Can Marquès, Servei Estació i Esports Nabes reben el Premi Comerç Emblemàtic com a tres dels negocis més antics de Girona
La vuitena edició de la Nit del Comerç de Girona ha reconegut aquest dimarts un total de 17 establiments de la ciutat en un acte celebrat a l’Auditori del Centre Cultural La Mercè. La gala ha comptat amb la participació de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i de la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis.
Els premis tenen com a objectiu reconèixer la tasca del comerç de proximitat i posar en valor els establiments que contribueixen a mantenir viu el teixit comercial de la ciutat. Durant l’acte també s’ha fet un homenatge als comerços emblemàtics de llarga trajectòria, tant als que han complert 50 anys com als tres establiments més antics de Girona reconeguts en aquesta edició.
Els tres negocis més antics que han rebut el Premi Comerç Emblemàtic han estat Can Marquès, amb 106 anys d’història; Servei Estació, amb 102 anys, i Esports Nabes, amb 100 anys. També han estat distingits amb aquest mateix reconeixement Art Girona, Detalls JUPER i Gonzalez Rellotgers, que enguany celebren mig segle de trajectòria.
Pel que fa a la resta de guardons, El Celler del Pont ha rebut el Premi Avantguarda; El Xuixo de Can Castelló, el Premi Ambaixador de Girona; Eduard Sitjas Bonet - Luthier, el Premi l’Art de l’Ofici; Prínceps i Princeses, el Premi Talent; Lourdes Arnau - Estudi Floral, el Premi Comerç Verd; Les Voltes Educa, el Premi Valors; El Balcó, el Premi Comerç Singular; Maria Carme Ferrer, de la Llibreria Empúries, el Premi Especial SOC Girona; Massana Restaurant, el Premi Restauració; Hotels Ultònia, el Premi Allotjament, i l’Associació Xarxa Comercial Sant Narcís, el Reconeixement Associació de Comerciants.
Comerç de proximitat
Durant la gala, Salellas ha destacat que «el comerç de proximitat és una de les grans fortaleses de Girona» i ha remarcat que dona vida als barris, genera ocupació i contribueix a construir una ciutat «més cohesionada i habitable». L’alcalde també ha subratllat el paper dels establiments centenaris, que «formen part de la memòria col·lectiva de la ciutat».
Geis, per la seva banda, ha afirmat que Girona té un comerç que «la defineix i la fa singular» i ha defensat que la Nit del Comerç vol reconèixer els establiments que innoven, creen ocupació, aposten per la qualitat i mantenen viva la personalitat dels carrers i barris.
L’acte també ha inclòs la ponència «Optimisme i comunicació: les eines imprescindibles que no es veuen», a càrrec del periodista i comunicador Jofre Llombart, i ha estat conduït per la periodista Clara Jordan.
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