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Tres detinguts a Girona per sostreure una bossa a Igualada i accedir al domicili de la víctima

Els detinguts, que acumulen més de cinquanta antecedents, van sostreure una bossa de mà i van robar un joier a domicili després de retirar diners d'un caixer.

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra en una imatge d'arxiu.

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra en una imatge d'arxiu. / MOSSOS D'ESQUADRA

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Redacció

Redacció

Girona

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 5 de juny a Girona tres homes de 23, 29 i 31 anys com a presumptes autors d’un delicte de furt, un de robatori amb força i un altre d’estafa bancària.

Segons la policia, els fets es remunten al 3 de juny al migdia, quan la víctima era en una cafeteria d’Igualada i un home, assegut darrere seu, li va sostreure la bossa de mà. Tot i que la víctima va anul·lar les targetes de crèdit en adonar-se’n, els autors ja haurien retirat diners d’un caixer a Vilanova del Camí.

La investigació també atribueix als detinguts un robatori al domicili de la víctima, d’on haurien sostret un joier amb joies. Els Mossos asseguren que els tres homes tenien rols diferenciats: un hauria comès el furt, un altre conduïa el vehicle i el tercer hauria fet l’extracció al caixer. En el robatori al domicili, un dels implicats hauria esperat al vehicle mentre els altres dos accedien a l’habitatge.

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Els tres detinguts acumulen més de cinquanta antecedents, la majoria per delictes contra el patrimoni, i van passar a disposició judicial després de la detenció.

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