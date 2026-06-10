La 13a edició del taller «Llegeix, càmera i... acció!» de Girona fomenta la lectura i la creació audiovisual entre 306 alumnes
Els millors booktràilers, seleccionats pels centres educatius, han estat premiats amb diplomes, descomptes i entrades per als cinemes OCINE, a més d’una visita a TV Girona
Un total de 306 alumnes de 3r i 4t d’ESO han participat en la tretzena edició de «Llegeix, càmera i... acció! Taller de booktràilers», una proposta educativa impulsada per l’Ajuntament de Girona dins del Programa de Recursos Educatius de la ciutat. El projecte està organitzat pels serveis educatius del Museu del Cinema i de Biblioteques de Girona, amb la col·laboració dels cinemes OCINE.
Enguany s’han presentat 22 projectes audiovisuals elaborats per alumnat d’11 grups classe de l’Institut Montilivi, l’Institut Ermessenda de Girona i l’Escola Maristes de Girona. La iniciativa es desenvolupa al llarg de tot el curs i combina el foment de la lectura amb la creació audiovisual. Des de finals del 2025, els estudiants han llegit els llibres escollits i, amb l’acompanyament d’una dinamitzadora experta, han produït les peces. Els millors treballs, seleccionats pels centres educatius, es van projectar ahir, dimarts 9 de juny, als cinemes OCINE de Girona durant l’acte de cloenda.
El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha destacat que “projectes de col·laboració com aquest, impulsat pels serveis educatius de les biblioteques i del Museu del Cinema, permeten promoure el gust per la lectura a través de la creació audiovisual i de noves mirades sobre les històries, afavorint que els joves continuïn llegint i descobrint noves narratives”.
Vuit premis entre booktràilers i mencions especials
El premi al millor booktràiler de l’edició 2026 ha estat per a «Ciutats de fum», de Joana Marcús, realitzat per un grup de l’Institut Ermessenda de Girona. El segon premi a la millor producció ha recaigut en «Asesinato para principiantes», de Holly Jackson, fet per alumnat de Maristes Girona, mentre que el tercer premi, a la millor direcció, ha estat per a «La Patrona», un relat de Roald Dahl portat a la pantalla per estudiants de l’Institut Montilivi.
Les mencions especials han distingit «Parker, el cazador», de Richard Stark, com a millor realització; «Invisible», d’Eloy Moreno, com a millor adaptació; «La subida al cielo», de Roald Dahl, per la millor direcció artística; «El llibre de l’hivern», de Francesc Miralles, com a millor muntatge, i «Ataque de los titanes», de Maristes Girona, pels millors efectes especials.
Tots els grups guanyadors han rebut un diploma i descomptes i entrades gratuïtes per als cinemes OCINE. A més, el grup vencedor visitarà els estudis de TV Girona, on explicarà com ha estat l’experiència de traslladar a la pantalla la història d’un llibre i recomanar-ne la lectura.
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