Caçats a Fornells de la Selva després de forçar un vehicle d'alta gamma
Un mosso fora de servei va veure un dels sospitosos sortir del turisme mentre l’altre vigilava la zona
Els Mossos d’Esquadra han detingut dos joves a Salt acusats de robar dins un vehicle d’alta gamma a Fornells de la Selva. Un mosso fora de servei va veure un dels sospitosos sortint del cotxe forçat mentre l’altre vigilava la zona. Els arrestats són dos joves, de 19 i 20 anys, amb antecedents policials i que van quedar acusats d’un robatori amb força a l’interior d’un vehicle a Fornells de la Selva.
Els fets van passar cap a dos quarts de quatre de la tarda del 5 de juny al carrer Isaac Albéniz. Una patrulla de la comissaria de Salt, que feia tasques de seguretat ciutadana per la zona, va rebre l’avís d’un possible robatori en un cotxe estacionat.
Quan els agents van arribar-hi, van localitzar dos joves que caminaven pels voltants amb una actitud que els va cridar l’atenció. En aquell moment, un mosso fora de servei va explicar als policies que havia vist com un d’ells sortia de l’interior d’un vehicle d’alta gamma i que l’altre es mantenia a prop, aparentment vigilant.
Els agents van identificar els dos sospitosos i, en l’escorcoll, van trobar una navalla multiús a un d’ells. Les comprovacions posteriors van permetre constatar que el vehicle tenia el pany de la porta del conductor forçat i l’interior remogut, informen des del cos policial.
A més, els Mossos van localitzar un tornavís sota un altre vehicle estacionat a uns cinc metres del cotxe afectat. Després de traslladar els dos joves a la comissaria de Salt per identificar-los, la policia els va detenir com a presumptes autors d’un robatori amb força a l’interior de vehicle.
Els detinguts, que tenen antecedents per fets similars, van passar l’endemà a disposició del jutjat de guàrdia de Girona i van quedar lliures amb càrrecs.
Més fets
El cas se situa en un context de preocupació veïnal a Fornells de la Selva pels robatoris en cotxes estacionats al carrer. La nit del 2 al 3 de juny, diversos vehicles van aparèixer amb els vidres trencats, com va informar Diari de Girona, sobretot a la zona situada per sobre de la via del tren, en carrers com Avellaners, Montseny, Guilleries i Bassegoda.
La policia haurà de determinar l’abast real d’aquells robatoris i si tots formen part d’un mateix episodi. De moment, no s'han practicat detencions pels fets de la setmana passada. A banda, el dia de la detenció d'aquests dos joves, només es va registrar aquest cas, asseguren des de la policia.
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