Cassà de la Selva celebra la novena edició de la Fira del Tap i el Suro amb més de quaranta propostes
El municipi gironí esdevindrà aparador del món surer amb propostes per a tots els públics, incloent tastos, concerts i demostracions d'oficis
La Fira del Tap i el Suro de Cassà de la Selva arrenca aquest divendres i tornarà a convertir el municipi en aparador del món surer durant tot el cap de setmana. La cita, que arriba a la novena edició, se celebrarà del 12 al 14 de juny i oferirà més de quaranta activitats vinculades al suro, els taps, l’ofici taper, el vi i el cava.
La programació es concentrarà principalment al passeig Vilaret i combinarà propostes per a tots els públics, des de tastos de vins i concerts fins a xerrades divulgatives, demostracions d’oficis tradicionals, tallers infantils i un mercat de productes elaborats amb suro. La fira vol reivindicar el patrimoni i la tradició surera de Cassà i de les Gavarres, dos elements estretament lligats a la identitat del municipi.
La pela del suro, el gran símbol de la fira
Un dels moments més esperats tornarà a ser la pela del suro, una activitat que permet veure en directe aquest ofici tradicional vinculat a l’alzina surera i al territori. Tant dissabte com diumenge, a la sureda de Can Vilallonga, després de la pela se celebrarà el tradicional esmorzar de peladors, una de les cites que millor resumeixen l’esperit de la fira.
L’edició d’aquest any incorpora també dues novetats destacades. D’una banda, una sessió de ioga entre suredes. De l’altra, l’activitat Corks Reality, una experiència de 24 hores durant la qual Els Corks s’instal·laran a la plaça de la Coma, on dormiran, menjaran i dinamitzaran diverses activitats.
La divulgació del sector surer i del món del vi tindrà també un pes destacat. A l’espai Àgora s’hi parlarà, entre altres qüestions, de la relació del vi cooperatiu amb Cassà i dels efectes del pas del temps i del canvi climàtic sobre el territori i el sector vitivinícola. En aquesta trobada hi participarà el meteoròleg Tomàs Molina, acompanyat de sommeliers i enòlegs.
La fira reserva també espai per a les famílies, amb tallers gratuïts i espectacles infantils. Entre les activitats per als més petits hi haurà tallers de punts de llibre de suro, polseres amb corda de suro, sons d’ocells i papiroflèxia amb paper de suro. Pel que fa als espectacles familiars, hi actuaran Folkids, Pol Nord i la Companyia Tot Circ.
Tastos, visites i homenatge al sector
La programació es completarà amb demostracions de l’antic ofici del taper, concerts, vermuts, visites a fàbriques surotaperes, un esquetx teatral i el tradicional sopar popular del Xic-Xec. La fira servirà, a més, per retre homenatge a Josep i Domingo Serra, dues figures destacades del món del suro reconegudes per la seva aportació a la innovació del sector.
La presentació de la fira es va fer aquest dimarts amb representants del sector surer cassanenc i de les institucions vinculades a aquest àmbit. A l’acte hi van intervenir el vicepresident primer de la Diputació de Girona i alcalde de Cassà, Pau Presas; l’alcalde en funcions, Robert Mundet; el regidor de Promoció Econòmica, Àlex Font, i el president de la Fundació Institut Català del Suro, d’AECORK i de la Confederació Europea del Suro, Joan J. Puig.
Durant la presentació, el pelador cassanenc Eloi Madrià va fer una demostració de pela del suro i també es va oferir un tast del tradicional berenar de peladors. L’acte es va tancar amb el tast “Innovació en els vins i fidelitat en els taps”, conduït per la sommelier Laura Serrano, amb la participació de Sílvia Parramon, de Parramon Exportap, que va explicar les característiques dels taps de suro.
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