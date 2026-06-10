Condueix temeràriament i fuig de la policia causant destrosses en un aparcament de Girona
El conductor ha estat detingut a Llambilles acusat d'un delicte contra la seguretat viària, conducció temerària i atemptat contra agents de l'autoritat
Un conductor ha fugit de la Policia Municipal després de causar destrosses en un aparcament de Girona. Els fets han passat abans de les dotze d’aquest dimecres a l’aparcament de zona blava del carrer del Carme, a prop del pont de l’Areny. Segons es veu en el vídeo, el conductor fa marxa enrere bruscament amb el seu vehicle mentre els agents intenten aturar-lo i acaba impactant contra un turisme blanc que estava estacionat. El cop ha deixat el frontal del cotxe afectat molt malmès, amb peces del para-xocs escampades per terra.
Un dels agents ha intentat frenar el vehicle colpejant-lo amb la porra, però el conductor ha aconseguit sortir ràpidament de l’aparcament i fugir en direcció Girona Est. Tot seguit, diversos agents de la policia, amb motocicleta, han iniciat la persecució. Segons expliquen fonts municipals, el conductor ha arribat a Llambilles, on ha estat detingut "per un delicte contra la seguretat viària, conducció temerària i atemptat contra agents de l'autoritat". El cotxe ha acabat en un descampat de Llambilles, precintant per la policia.
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