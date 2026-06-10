Girona defensa la reducció de terrasses a la Rambla: «Rebem més felicitacions que queixes»
La vicealcaldessa Gemma Geis i el regidor Lluís Martí ho van assegurar al ple municipal, on van defensar que la mesura permetrà recuperar espai per als vianants
El govern de Girona defensa la reducció de terrasses a la Rambla de la Llibertat i assegura que ha rebut «més felicitacions que queixes» per la mesura. La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, i el regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí, ho van exposar al ple municipal d’aquest dilluns, on van justificar l’actuació per recuperar espai per als vianants, ordenar l’ocupació de la via pública i donar més visibilitat als comerços situats sota les voltes.
La qüestió va arribar al ple després que alguns propietaris de locals de la Rambla alertessin que l’aplicació dels nous criteris pot fer inviable l’activitat de determinats negocis de restauració. Els afectats denuncien que la reducció prevista de taules i cadires tindrà un impacte directe en establiments amb molt poc espai interior i una forta dependència de la terrassa exterior. Martí va recordar que fa «pràcticament tres anys» que l’Ajuntament va donar avís als titulars dels establiments de restauració amb terrassa a la Rambla. El regidor va defensar que les terrasses són una autorització municipal i que la Rambla és un àmbit «singular», fet que permet aplicar-hi criteris específics per ordenar l’espai públic.
La circulació de la ciutadania
Segons va explicar, la voluntat del govern és «recuperar el tronc central de la Rambla» per a la circulació de la ciutadania. Aquesta actuació comportarà retirar una part de les taules i cadires, sobretot una filera al llarg de la via. Martí també va assenyalar que l’objectiu és afavorir una certa «permeabilitat» cap als establiments que hi ha sota les voltes i que no són de restauració, perquè tinguin més visibilitat. El regidor va admetre que el govern té constància de les queixes, però va remarcar que són «tantes com dos» i que l’Ajuntament ja s’ha posat en contacte amb els afectats per reunir-s’hi «en breu». També va apuntar que aquestes persones no són els titulars de l’activitat, sinó propietaris que tenen llogats els locals a establiments de restauració.
Martí va posar l’accent en la singularitat d’aquests casos i va remarcar que es tracta de locals molt petits, situats a la banda de la Rambla que toca al riu. En un dels casos, va dir, l’establiment «ni tan sols té espai interior». «El que fa és fer la seva activitat al carrer. Això, des del meu punt de vista, no deixa de ser irregular», va afirmar. El regidor va afegir que aquesta situació ve «de fa molts i molts anys» i que s’ha anat mantenint, però que els afectats havien estat advertits que aquesta no havia de ser la condició d’una terrassa.
En aquest sentit, Martí va defensar que la terrassa ha d’anar vinculada a un espai interior de restauració i que el nombre de taules autoritzades depèn d’aquest espai. Tot i això, va assegurar que els establiments afectats no quedaran sense terrassa, sinó que en tindran una de reduïda «en funció de la seva singularitat». Segons el regidor, la reducció s’ha intentat aplicar de la manera «més proporcional possible» respecte de l’espai que ja tenien.
Més felicitacions
Geis va complementar la resposta i va defensar que a la Rambla «no fer res» i continuar amb la mateixa «inèrcia» no serveix. La vicealcaldessa va vincular la reducció amb la voluntat de promocionar i endreçar aquest espai central de la ciutat, i va remarcar que diversos comerciants i propietaris han valorat positivament la mesura. «Les felicitacions han estat molt més grans que aquesta queixa», va afirmar. La vicealcaldessa també va explicar que l’Ajuntament ha assumit des de Promoció Econòmica actuacions com el manteniment de jardineres, tot i que, segons va dir, no sempre li correspondria pagar-ho. Per això va reclamar una certa «complicitat» als negocis que ocupen l’espai públic per mantenir la Rambla «endreçada» i fer que «faci goig».
Geis va insistir que el govern escoltarà els afectats, especialment en els casos de locals molt petits i amb poc espai interior, però va defensar que és difícil autoritzar molt espai exterior a establiments que gairebé no en tenen a dins. També va argumentar que diversos comerciants han traslladat al govern que, si no es pot passejar amb comoditat sota les voltes, «és difícil» que les botigues hi puguin funcionar bé.
Els propietaris afectats havien denunciat que la reducció prevista pot posar en risc la continuïtat dels negocis. En un dels casos, el local del número 27 de la Rambla passaria d’unes 12 taules a 4. En l’altre, un petit bar situat a l’inici de les voltes podria passar de 32 taules i 84 cadires a només 6 taules. Els afectats reclamen més diàleg i criteris clars abans que la reducció es faci efectiva.
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