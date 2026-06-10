Més recollida selectiva i menys resta: Girona estalvia 1,2 milions d'euros amb el canvi de model
Amb un 61% de recollida selectiva, Girona avança cap als objectius europeus, millorant significativament les xifres anteriors a la implementació del nou model
L'Ajuntament de Girona ha estalviat uns 1,2 milions d'euros gràcies a l'increment de la recollida selectiva i a la reducció de resta durant el 2025. En concret, el 2024 es van generar 21.052 tones de resta, mentre que l'any passat en van ser 15.859. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, ha explicat que la fracció de resta és la "més difícil de gestionar". "Si es genera menys rebuig significa que es genera més recollida selectiva", ha especificat el regidor i ha destacat que això "demostra la importància del canvi" de model de recollida de residus.
De fet, l'índex de recollida de residus a Girona ha crescut gairebé deu punts en dos anys coincidint amb la posada en funcionament del nou model. En concret, s'ha passat del 51,58% el 2023 al 61% el 2025, tot i que els objectius europeus marquen que s'ha d'arribar al 70% el 2030. Cot ha remarcat que aquestes dades signifiquen que es va cap a una "bona direcció" i que ha deixat pelés que "el sistema funciona". El sistema que, de moment, funciona més bé, és el del porta a porta assolint un 90% de recollida selectiva, mentre que el porta a porta comercial i els contenidors intel·ligents es van quedar en el 62 i el 60% l'any passat, respectivament.
El nou sistema de recollida de residus es va posar en marxa el 7 de maig de 2024 al barri de Montjuïc amb el porta a porta i es va acabar d'implantar el juny de l'any passat amb els contenidors intel·ligents. Tanmateix, s'han fet diferents modificacions en els últims mesos per acabar "d'ajustar" aspectes i "flexibilitzar" el sistema. Cot ha recordat que abans del nou sistema hi havia una "dinàmica totalment estancada" en l'índex de recollida selectiva. Ho demostra que el 2018 s'estava al 50,3%, mentre que el 2023 només s'havia pujat fins al 51,58%. El regidor ha assegurat que no només era un fet que passava a Girona, sinó que tenia lloc a "tot arreu".
Cot ha tret pit de les estadístiques i ha assegurat que amb el 61% d'índex de recollida selectiva s'està "per sobre la mitjana catalana". A més, ha dit que Girona és la ciutat amb més de 100.000 habitants amb un índex de recollida selectiva més alt. Manresa té un índex més elevat, però no supera els 100.000 habitants.
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