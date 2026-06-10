Junqueras reivindica a Girona grans pactes de país i rebutja «fer del malestar una identitat»
El president d’ERC pronuncia a l’Auditori de la Mercè l’única conferència del cicle a la demarcació, centrada en el futur de les comarques gironines
La necessitat de construir grans acords per afrontar uns reptes que Oriol Junqueras ha presentat com a massa amplis per resoldre’ls des d’un sol espai polític ha estat l’eix de la conferència que el president d’ERC ha pronunciat aquest dimecres a l’Auditori de la Mercè de Girona. Durant més d’una hora, i sense faristol ni discurs escrit, Junqueras ha exposat una mirada de futur per a les comarques gironines centrada en els acords, la generació de riquesa, la millora dels salaris i el reforç del sentit de comunitat.
La conferència, titulada «Una nova ambició per a les comarques gironines», és l’única que Junqueras farà a la demarcació dins del cicle que està desplegant pel territori. L’acte ha reunit més de dues-centes persones i estava pensat per interpel·lar el teixit empresarial, associatiu, social i polític gironí. El dirigent republicà ha començat amb agraïments a la militància d’ERC, però també s’ha adreçat explícitament a les persones que no militen ni tenen intenció de fer-ho. A partir d’aquí, ha situat la voluntat d’«intentar sumar» i de «construir complicitats» com un dels fils conductors del discurs, perquè, segons ha defensat, els reptes actuals són «immensos» i afecten àmbits tan diversos com l’economia, l’habitatge, l’educació, la salut, el transport, l’energia o el model productiu.
Polarització creixent
Junqueras ha vinculat aquesta crida als acords amb un context de polarització creixent i discursos cada vegada més «agressius». Segons ha advertit, aquest clima dificulta la construcció de consensos en un moment en què el país necessita planificar a llarg termini. També ha situat el discurs en un escenari econòmic complex, marcat per la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu. Ha remarcat que els processos inflacionaris acostumen a fer que moltes famílies tinguin la sensació real que s’empobreixen i ha assegurat que «el monstre que ha devorat més democràcies» al llarg de la història han estat les grans inflacions.
A partir d’aquesta diagnosi, ha defensat els acords pressupostaris i extrapressupostaris com una eina per afrontar problemes concrets. Ha citat, entre altres mesures, els 500 milions d’euros addicionals per a educació, els 250 milions per a salut i els 160 milions per a rehabilitació d’habitatges, a més d’una línia de crèdit de 50 milions a través de l’Institut Català de Finances. En matèria d’habitatge, ha posat especial èmfasi en el lloguer, que, segons ha dit, s’ha convertit en un element determinant en la capacitat adquisitiva de moltes persones.
El transport públic
En aquest punt, Junqueras ha defensat que millorar el transport públic és una de les claus per combatre la crisi d’habitatge. Segons ha exposat, sense connexions eficients es força la gent a viure a prop del lloc de feina i es dificulta la igualtat d’oportunitats, l’accés a l’educació i l’accés als serveis. En clau gironina, ha apuntat que cal treure més profit de la xarxa d’alta velocitat i ha situat com a repte una millor connexió entre Girona i la Costa Brava.
El president d’ERC també ha defensat que les comarques gironines han de transformar part del seu model productiu per generar més riquesa, millors salaris i més oportunitats per als joves. Ha justificat aquesta necessitat pel pes de sectors amb salaris baixos i per la importància de reforçar activitats de més valor afegit, com la indústria, la recerca, la formació professional, l’energia, la química o la farmàcia. En aquest sentit, ha advertit que les comarques gironines no es poden permetre quedar per sota de la mitjana catalana i ha remarcat que el territori s’hi juga «el sou», «les oportunitats de feina» i «la capacitat adquisitiva» dels joves.
El turisme
Junqueras també s’ha referit al turisme, que ha definit com «una part de la solució», però ha advertit que, segons com es gestioni, també pot convertir-se en «una part del problema». Ho ha vinculat als salaris baixos i a les externalitats que pot generar en àmbits com el consum d’aigua o els residus. Per això, ha defensat la necessitat de desestacionalitzar el sector i d’apostar per activitats capaces de generar més valor, com el turisme vinculat al ciclisme, la restauració o els productes del territori.
El repte energètic també ha ocupat una part del discurs. Junqueras ha defensat que el país necessita produir més energia perquè, si l’ha de comprar fora, serà més cara i restarà competitivitat a les empreses. Ara bé, ha advertit que el desplegament de renovables s’ha de fer conjuntament amb el territori, els alcaldes i els municipis. També ha assenyalat que no n’hi ha prou amb produir energia si no hi ha sistemes per acumular-la, com bateries o hidrogen, perquè sense aquesta capacitat serà més difícil sostenir nova activitat industrial. En la part més política de la intervenció, Junqueras ha reclamat un nou model de finançament i més competències, tot i advertir que disposar de «totes les eines» no faria desaparèixer automàticament les dificultats. «No hi haurà flors i violes», ha dit, abans de defensar que, sense aquests instruments, els reptes seran encara més difícils d’afrontar. També ha vinculat la necessitat de majories àmplies amb la capacitat de convèncer sectors que no comparteixen necessàriament tots els objectius d’ERC.
El risc de «fer del malestar una identitat»
El tram final del discurs ha pres un to més reflexiu. Junqueras ha rebutjat que el país es deixi arrossegar pel pessimisme i ha alertat del risc de «fer del malestar una identitat». També ha reivindicat el sentit de comunitat, la responsabilitat col·lectiva i la identitat entesa com allò que es vol compartir. Segons ha defensat, el país no viu el moment més difícil de la seva història i presentar les dificultats actuals com a insuperables seria, ha dit, un exercici d’«irresponsabilitat» davant del futur.
Entre els assistents hi havia, entre altres, diversos càrrecs d’ERC a les comarques gironines, com l’exalcalde de Salt i diputat Jordi Viñas; l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón; Quim Ayats, actual cap de llista republicà a Girona i membre del govern municipal; Marc Puigtió, que es presentarà a les eleccions municipals de Girona per ERC; i la diputada gironina al Parlament Laia Cañigueral. També hi van assistir representants d’altres formacions, com l’alcalde de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Maurici Jiménez, del PSC, membres de Podem, i entitats del territori, com Oncolliga.
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