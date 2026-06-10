La nova passera sobre el riu Ter entre Bescanó i Sant Gregori entra en la recta final
Amb un pressupost final de 1,8 milions d'euros, la passera respon a la necessitat de connectar de forma estable i segura la vall del Ter amb la vall de Llémena
Les obres de la nova passera sobre el riu Ter entre Bescanó i Sant Gregori han entrat en la fase final. L'estructura principal que es va començar a muntar a mitjan maig ja està col·locada i, tot i que encara no s'ha anunciat una data concreta per la inauguració, tot apunta que serà en les pròximes setmanes. Es donarà resposta, així, a una demanda que feia anys que era reivindicada pels veïns dels dos municipis, però també per usuaris de la bicicleta i dels itineraris que connecten la vall del Ter amb la vall de Llémena.
L'empresa Tragsa és qui s'encarrega de dur a terme les actuacions, amb un pressupost total d'1,8 milions d'euros, que van arrencar el setembre de l'any passat. En aquests últims dies, però, ha estat la gironina Grues Pallí que amb les seves màquines de grans dimensions s'ha l'encarregat de fer la maniobra per col·locar la plataforma principal. Aquesta està pensada, sobretot, perquè vianants i ciclistes travessin el Ter d'una forma més estable, segura i permanent.
Tot això, en un punt on durant anys la connexió entre les dues localitats estava condicionada a solucions provisionals i per l'estat del riu. Dels 1,8 milions que han costat les obres, 738.986,99 euros han estat finançats amb els fons europeus Next Generation. Mentrestant, la Diputació de Girona aporta 303.912,54 euros, l'Ajuntament de Bescanó 404.744,17 euros i l'Ajuntament de Sant Gregori 391.870,87 euros.
Llargada de 135 metres
De fet, es va començar a parlar d'aquest projecte el 2014 i el preu s'ha encarit amb el pas dels anys. Per exemple, abans de la pandèmia el cost era inferior al milió d'euros, mentre que el 2022 es va enfilar als 1,5 milions per l'encariment del preu de l'acer. Al final, el cost ha estat d'1,8 milions.
L'estructura té uns 135 metres de llargada i una amplada mínima d'1,80 metes, i es recolza sobre pilars de formigó armat. Un altre punt clau de la passera és que queda elevada 6,70 metres respecte de la llera. L'objectiu és reduir el risc de desperfectes quan el Ter baixi amb més cabal d'aigua. Els accessos, a més, són amb rampa perquè hi puguin passar tant vianants com bicicletes.
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