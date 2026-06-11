Aliança Catalana obre seu a Girona i presenta Marc Villafañe com a alcaldable
L’empresari gironí ha estat anunciat com a cap de llista durant l’acte d’inauguració del local, que ha comptat amb la presència de Sílvia Orriols
Aliança Catalana ha inaugurat aquest dijous la seva seu a Girona i ha presentat l’empresari Marc Villafañe com a alcaldable de la formació a les pròximes eleccions municipals. L’acte ha tingut lloc al local del partit, al carrer Marquès Caldes de Montbui, i ha comptat amb la presència de la presidenta d’Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
La inauguració ha omplert el local de la formació, fins al punt que una part dels assistents s’ha quedat a l’exterior. Durant la seva intervenció, Villafañe ha defensat que no prové de la «política professional», sinó del «món real», i ha assegurat que vol portar a l’Ajuntament de Girona «gestió, exigència, sentit comú i estima per aquesta ciutat».
«Al llarg de la meva vida professional he après que hem de gestionar, prendre decisions, assumir responsabilitats i resoldre problemes», ha afirmat el candidat. Villafañe ha remarcat que, quan en una empresa cal corregir coses, «s’ha de donar la cara i anar endavant», i ha defensat que aquesta és la manera de fer que vol traslladar al consistori gironí. El nou alcaldable també ha reivindicat que Girona «mereix molt més» i ha assegurat que la seva candidatura vol iniciar «un camí» amb «determinació», «respecte» i «sense por». «Girona no necessita més excuses», ha conclòs Villafañe, que ha tancat la seva intervenció amb un «Visca Girona i visca Catalunya».
Míster Girona 2008
Marc Villafañe és propietari de diverses clíniques de salut privades de la demarcació, com Clínica Lloret, Diagnosi per Imatge Sant Feliu, Baix Empordà Mèdic i Palamós Alfamèdic. És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Girona, té un postgrau en administració de negocis per l’EAE Business School Barcelona i un altre d’enginyeria mecatrònica per la Universitat de Vic. També és conegut per haver guanyat el premi Míster Girona 2008.
La presentació de Villafañe reforça l’aposta d’Aliança Catalana per Girona de cara a les pròximes eleccions municipals. La formació, que treballa per tancar candidatures en diferents municipis catalans, aspira a entrar al consistori gironí per primera vegada.
Ous contra el local
Fonts d’Aliança Catalana han explicat que, abans de l’acte, cap a les quatre de la tarda, algú hauria llençat ous contra el local del partit. Segons la formació, els fets s’han posat en coneixement dels Mossos d’Esquadra.
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