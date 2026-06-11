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Detingut un lladre per intentar robar al dipòsit municipal de vehicles de Girona

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La Policia Municipal de Girona ha arrestat el presumpte autor aquesta matinada en unes instal·lacions que disposen de càmeres de videovigilància

La instal·lacions de l'actual diposit de vehicles de Girona.

La instal·lacions de l'actual diposit de vehicles de Girona. / ACN

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

La Policia Municipal de Girona ha detingut aquesta matinada un home per un intent de robatori al dipòsit municipal de vehicles de la ciutat, que actualment es troba a MercaGirona. Els fets s’han produït durant la matinada, quan el presumpte autor hauria intentat accedir o sostreure material de les instal·lacions municipals.

Segons ha informat l’Ajuntament de Girona, el dipòsit disposa de càmeres de videovigilància operatives i la policia hi fa habitualment tasques de vigilància, tant a l’interior com a l’entorn de l’equipament. Aquesta presència policial ha permès actuar arran de l’intent de robatori i detenir el presumpte lladre.

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El consistori també ha explicat que actualment s’està redactant el projecte del futur dipòsit municipal de vehicles. En aquest nou equipament, el reforç de la seguretat serà una de les qüestions que s’hi incorporaran, arran de la necessitat de millorar la protecció de les instal·lacions.

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