PORTES OBERTES
Dones que transformen les seves comunitats a Burkina Faso
Estel Fuyà Mellado
La mobilitat és una riquesa quan és una elecció. El problema és quan deixa de ser-ho. Quan les oportunitats, els drets i les condicions de vida estan, tan condicionades pel lloc on has nascut, que marxar deixa de ser una opció i es converteix en una obligació.
Darrere d'aquesta realitat hi ha desigualtats que sovint passen desapercebudes: l'accés a l'educació, als recursos econòmics, a la protecció social o als espais de participació continua sent molt diferent segons el lloc del món on es neix. És en aquest context on la cooperació internacional pot contribuir a reforçar iniciatives que neixen de les mateixes comunitats i que treballen per ampliar oportunitats i defensar drets.
Des de fa quatre anys, l'Associació Socioeducativa NouSol treballa conjuntament amb la Federació Hakilisigui, la nostra entitat sòcia a Burkina Faso. Es tracta d'una xarxa formada per gairebé 3.000 dones organitzades en cooperatives i associacions que impulsen iniciatives d'alfabetització, suport mutu, activitats econòmiques i defensa de drets a la regió d'Hauts-Bassins.
A través d'aquesta col·laboració desenvolupem projectes d'alfabetització per a dones adultes que no han pogut accedir a l'escola, un centre d'escolta i suport psicosocial, i accions d'enfortiment econòmic impulsades per les mateixes dones a través de les seves cooperatives.
En aquest treball conjunt hem conegut històries com la de la Pauline o la Claris. La Pauline es dedica a la transformació i comercialització de blat de moro. Forma part d'una cooperativa de dones que comparteixen estalvis, coneixements i suport mutu. Gràcies a aquest sistema col·lectiu pot accedir a recursos que difícilment obtindria de manera individual. També és professora d’uns dels centres d’alfabetització impulsats per la federació. La Claris té 66 anys i és mare de nou fills. Fa anys que participa en una cooperativa on produeixen i comercialitzen aliments. És una dona referent dins del grup, que comparteix experiència amb les participants més joves.
Les seves històries ens recorden que darrere dels projectes, de les dades i dels informes hi ha persones que treballen, cuiden, s'organitzen i busquen maneres de garantir un futur millor per a les seves famílies i comunitats.
Per això la cooperació internacional continua sent necessària. No com una relació entre qui ajuda i qui rep ajuda, sinó com una aposta compartida per reduir desigualtats i defensar drets. Les dones de Hakilisigui no esperen que ningú resolgui els seus problemes. Fa anys que s'organitzen, creen xarxes de suport mutu, impulsen activitats econòmiques i construeixen alternatives col·lectives per sostenir les seves famílies i comunitats. Des de NouSol contribuïm a reforçar aquests processos, sumant recursos, acompanyament tècnic i aliances que permetin ampliar-ne l'impacte i la sostenibilitat.
A Girona ciutat ens podeu trobar a l'Hotel d'Entitats (carrer de la Rutlla, 20-22). Podeu conèixer millor la nostra tasca a www.nousol.org, escriure'ns a info@nousol.org, trucar-nos al 972 071 506 o al 722 844 528, o seguir-nos a @nousolorg.
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