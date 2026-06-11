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Girona homenatja els 22 treballadors municipals jubilats durant el 2025

L’acte s’ha celebrat al claustre de La Mercè en el marc de la tercera Diada dels Treballadors i les Treballadores Municipals

Personal municipal de Girona jubilat durant el 2025, en l’acte d’homenatge al claustre de La Mercè.

Personal municipal de Girona jubilat durant el 2025, en l’acte d’homenatge al claustre de La Mercè. / Ajuntament de Girona

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Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha homenatjat aquest dimecres els 22 treballadors i treballadores municipals que es van jubilar durant el 2025. L’acte s’ha celebrat al claustre del Centre Cultural La Mercè en el marc de la tercera Diada dels Treballadors i les Treballadores Municipals, una cita de reconeixement a la tasca del personal del consistori.

L’homenatge ha estat presidit per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i la tinenta d’alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania i de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu. També hi han assistit la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis, el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, així com altres membres de l’equip de govern i dels grups municipals.

Durant l’acte, Salellas ha destacat que «la feina del personal municipal és imprescindible per garantir uns serveis públics de qualitat i per fer de Girona una ciutat més amable, cohesionada i propera a la ciutadania». L’alcalde també ha volgut remarcar «el compromís, l’esforç i la vocació de servei» de les persones jubilades, que, segons ha afirmat, han contribuït amb la seva feina diària a construir la Girona actual.

Com a reconeixement, l’Ajuntament ha lliurat un obsequi de record a cadascuna de les persones jubilades. Es tracta d’una reproducció de l’obra Dos bustos femenins, de la col·lecció «Aguantallibres» de l’artista gironí Fidel Aguilar Marcó.

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Després de l’homenatge, s’ha celebrat en el mateix espai la tercera edició de la Diada dels Treballadors i les Treballadores Municipals, concebuda com un homenatge col·lectiu a tot el personal municipal i com un espai de trobada i reconeixement compartit.

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