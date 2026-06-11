Girona treu a concurs per 255.000 euros la producció de la ràdio municipal
El contracte, per dos anys prorrogables fins a quatre, s’encareix un 33% respecte a l’última adjudicació i inclou més continguts digitals, plens municipals i les eleccions del 2027
L’Ajuntament de Girona ha tret a concurs el nou contracte per a la producció dels informatius i els programes de Girona FM, la ràdio municipal que emet al 92.7 de la FM i també per internet. El contracte surt amb un pressupost màxim de 255.731,36 euros amb IVA per a dos anys, amb possibilitat de dues pròrrogues anuals més fins a un màxim de quatre anys. La xifra és superior a la de l’últim contracte adjudicat a Montcau Produccions SL. Aleshores, l’import va ser de 159.040 euros sense IVA, mentre que ara el pressupost sense IVA puja fins als 211.348,24 euros. Això vol dir que el nou contracte s’encareix en 52.308,24 euros, prop d’un 33% més.
El contracte actual, formalitzat el 8 de juny del 2022, finalitza el 8 de juliol del 2026 després d’haver esgotat les dues pròrrogues anuals previstes. El nou expedient manté el model de gestió directa de la ràdio municipal, amb l’externalització dels serveis de producció dels continguts i de la part tècnica, i s’adapta al Pla de Programació 2026-2028, que s’ha aprovat definitivament al ple municipal d’aquest mes de juny.
El contracte inclou la producció pròpia de programes de dilluns a divendres, la gestió de la continuïtat de l’emissora de dilluns a diumenge i l’elaboració de continguts per a la pàgina web i les xarxes socials de Girona FM. La producció pròpia comprèn la preparació, redacció, conducció i locució dels programes, així com l’edició i la realització tècnica, amb gravacions, muntatge i control de so.
El pla de programació
Segons els plecs, la programació regular inclourà una franja de tres hores d’emissió en directe de dilluns a divendres, de nou del matí a dotze del migdia, amb programes d’actualitat informativa i de difusió de l’activitat local. També s’hi inclouen els serveis informatius, amb butlletins horaris, l’informatiu del migdia i entrevistes a regidors, grups municipals i altres protagonistes de l’actualitat política local, comarcal i nacional.
A banda de la programació ordinària, el nou contracte també preveu la retransmissió dels plens municipals ordinaris i dels extraordinaris que determini la direcció del servei, la cobertura en directe de fins a tres esdeveniments d’especial rellevància per a la ciutat cada any i una cobertura especial de la campanya de les eleccions municipals del 2027. També s’hi incorpora una bossa d’hores per donar resposta a possibles situacions imprevistes, emergències o episodis de força major que requereixin una cobertura informativa immediata.
El pressupost es divideix entre una part fixa i una part variable. La producció ordinària dels informatius i programes té un import de 251.747,20 euros amb IVA, mentre que els serveis per a esdeveniments excepcionals tenen una previsió màxima de 3.984,16 euros. En aquest últim cas, el pagament es farà per preus unitaris en funció de les hores de redactor, locutor o tècnic de so que calgui destinar-hi.
L’Ajuntament justifica la contractació externa perquè l’Oficina de Comunicació disposa de personal propi per a tasques de comunicació institucional, però no de perfils específics per assumir la redacció periodística radiofònica, la producció de programes, la locució professional, el control tècnic o la continuïtat de l’emissió. L’informe de necessitat també defensa que el funcionament de l’emissora s’ha de garantir amb criteris d’«autonomia professional» i «independència editorial» respecte de l’estructura administrativa municipal.
La nova licitació també s’emmarca en el model que l’Ajuntament va haver d’adaptar arran de la sentència judicial del 2021, que va declarar nul·la l’anterior adjudicació a Montcau Produccions SL després d’una denúncia de l’Associació Catalana de Ràdio. Aquella resolució alertava que el servei s’havia «externalitzat íntegrament» i qüestionava que l’adjudicatària assumís no només l’elaboració de la programació, sinó també la determinació dels continguts, la selecció dels intervinents i l’aportació de les instal·lacions i els mitjans personals i tècnics.
Després d’aquella sentència, el contracte del 2022 ja va reduir l’import i va introduir canvis en el model, com el fet que l’Ajuntament assumís la direcció de l’emissora i el local des d’on presta el servei. Ara, el nou expedient manté aquest esquema, però amplia el pressupost i adapta el servei al nou pla de programació, amb més pes dels continguts digitals, la web, les xarxes socials i la cobertura informativa de l’activitat municipal i de ciutat.
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