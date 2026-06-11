Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
desaparegut RosesSagrada Famíliafuga Gironasubmarinista CadaquésMarta CanellaMundial Futbol
instagramlinkedin

Jordi Xuclà i els catalans en la guerra freda cultural

La presentació del llibre ha tingut lloc a la Casa de Cultura de Girona

La presentació del llibre ha tingut lloc a la Casa de Cultura de Girona / Aniol Resclosa

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Albert Soler

Albert Soler

L’exdiputat i exsenador Jordi Xuclà ha presentat aquest dijous al vespre a la Casa de Cultura de Girona el seu llibre 'Els catalans en la guerra freda cultural i l’europeisme', on ressegueix els inicis de la construcció de l’Europa unida fins a la integració d’Espanya en aquesta. Anys del Moviment Europeu Català i també d’antifranquisme, sempre amb l’ombra de la CIA al darrere. Han acompanyat a Xuclà en la presentació l’historiador i expolític Joaquim Nadal i el director de la Càtedra Josep Pla, Xavier Pla.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents