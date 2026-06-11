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L'aparcament tancat de bicicletes de Girona supera els 620 usos mensuals gràcies a la millora de la rotació

Amb capacitat per a 82 bicicletes particulars, l'equipament gironí reforça la seguretat amb videovigilància i un punt de servei mecànic

L'aparcament tancat per a bicicletes del parc Central.

L'aparcament tancat per a bicicletes del parc Central. / Ajuntament de Girona

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Redacció

Redacció

Girona

L’aparcament tancat i gratuït per a bicicletes del parc Central de Rafael Masó i Valentí de Girona continua guanyant usuaris i consolida el seu paper com a infraestructura de suport a la mobilitat sostenible. Actualment, el servei compta amb 406 persones registrades, de les quals unes 105 en fan un ús habitual. La xifra suposa un increment del 74% respecte del maig del 2025, quan hi havia 233 usuaris. Des que es va posar en marxa, el 21 de maig del 2024, l’equipament no ha deixat de créixer.

El regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sànchez Ferrer, ha assenyalat que “les dades evidencien la bona acollida d’aquest equipament entre la ciutadania i la seva utilitat per afavorir la intermodalitat entre la bicicleta i el transport públic”. Segons ha afegit, “l’increment continuat de persones usuàries demostra que disposar d’aparcaments tancats i accessibles és clau per fomentar una mobilitat més sostenible”.

Més usos i millor rotació

Pel que fa a l’activitat del servei, el passat mes de maig es va arribar al màxim d’utilitzacions, amb 620 usos mensuals, per sobre dels 473 registrats un any abans. La durada mitjana de l’estada es manté estable en unes 15 hores.

Una de les mesures que ha contribuït a millorar el funcionament de l’equipament ha estat la limitació de l’ús de les taquilles a un màxim de 24 hores. Aquest canvi ha permès incrementar la disponibilitat i afavorir una rotació més eficient perquè més persones en puguin fer ús.

L’aparcament està situat al costat de les estacions de tren i d’autobusos i té capacitat per a 82 bicicletes particulars. A més, disposa d’un punt de servei mecànic i de 12 taquilles per guardar-hi pertinences personals.

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L’equipament funciona les 24 hores del dia durant tot l’any i compta amb un sistema de videovigilància per reforçar la seguretat de les bicicletes estacionades. Sànchez ha remarcat que el consistori continuarà treballant per “ampliar i millorar les infraestructures que facilitin els desplaçaments quotidians en bicicleta” i perquè serveis com aquest siguin “cada vegada més eficients i accessibles per a tothom”.

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