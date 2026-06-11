L'Arxiu de Cassà de la Selva rep un fons històric sobre la junta Pro Gavarres i els incendis del 1928
El fons donat per Dolors Godoy inclou pressupostos, desperfectes i rebuts de reconstrucció dels masos i l'església de Santa Maria de Montnegre afectats pels incendis de 1928
L’Arxiu Municipal de Cassà de la Selva ha incorporat un conjunt documental de gran valor històric coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Arxius. Es tracta d’un fons vinculat a la junta de beneficència “Pro Gavarres”, creada després dels devastadors incendis de l’agost de 1928 al massís de les Gavarres, i que ara ha estat donat per Dolors Godoy.
La documentació inclou pressupostos, relacions de desperfectes i rebuts de despeses presentats pels afectats pels focs perquè la junta assumís els costos de reconstrucció de diversos masos del massís i també de l’església de Santa Maria de Montnegre, al terme de Quart. El fons abraça els anys 1928-1932 i s’ha conservat fins avui en molt bon estat.
La donació té origen en la vinculació familiar de Dolors Godoy amb Narcís Vilahur, el seu sogre, que va ser alcalde de Cassà en aquell període i membre actiu de la junta Pro Gavarres. Vilahur també administrava les finques que l’escriptor Joaquim Ruyra tenia a les Gavarres, un fet que explica la seva implicació directa en les gestions de reconstrucció després de la catàstrofe.
Cartes de Ruyra i Masó
Més enllà del valor administratiu i econòmic del fons, el conjunt destaca sobretot per l’epistolari que incorpora. La donació ha permès ingressar a l’arxiu diverses cartes manuscrites de Joaquim Ruyra adreçades a Narcís Vilahur i a Josep Costa, rector de Santa Pellaia, en què l’escriptor dona instruccions i tracta qüestions vinculades a la gestió de la junta. Tot i que se sabia que aquestes cartes existien, fins ara no es conservaven en cap arxiu públic i, a partir d’ara, es podran consultar per a la recerca.
Entre la correspondència també hi han aparegut dues cartes signades per l’arquitecte noucentista Rafael Masó, adreçades a Josep Costa, que documenten la seva voluntat de visitar Santa Maria de Montnegre per col·laborar en la redacció del projecte de reconstrucció de l’església.
Els incendis del 1928 van commocionar la societat catalana per la seva magnitud i van arribar fins al santuari dels Àngels. Davant aquella situació, va ser el mateix Joaquim Ruyra qui va impulsar la creació de la junta Pro Gavarres per canalitzar ajudes i coordinar la reconstrucció.
El regidor de l’Arxiu, Joan Casabó, ha destacat que “el fet d’incorporar aquesta documentació a l’Arxiu Municipal de Cassà ens permet enriquir de manera molt significativa els fons vinculats a la història contemporània de les Gavarres”. A més, ha remarcat que aquest material “ajuda a entendre millor l’impacte social, econòmic i patrimonial dels incendis de 1928, així com els esforços col·lectius que es van impulsar per recuperar el territori”.
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