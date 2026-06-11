Un llibre de la UdG vol despertar la vocació científica entre els alumnes de primària d'entorns rurals
Un llibre de la UdG vol despertar la vocació científica entre els alumnes de primària d'entorns rurals
Un equip de la Universitat de Girona (UdG) ha publicat un llibre per despertar la vocació científica entre els alumnes de primària, sobretot aquells qui viuen en entorns rurals. L'investigador de la UdG, Jordi Cicres i Bosch, detalla que van crear una novel·la on els infants poguessin anar escollint diferents camins que els porta a finals diferents en funció de les decisions que prenen, La història es basa en els casos de Sílvia Pujals i Xavier Gómez, dos científics reals que han servit per crear el llibre. El projecte es complementa amb un taller a l'aula després que els infants hagin llegit el llibre on poden conèixer els científics i descobrir amb més detall en què consisteix la seva tasca.
Jordi Cicres i Roser Giménez lideren el projecte 'Fer ciència: una gran aventura'. Es tracta d'un projecte que vol despertar la vocació científica entre els alumnes de primària. Per fer-ho, els dos investigadors de la UdG han escrit un llibre que porta el mateix nom. Aquesta publicació compta amb 2.000 exemplars impresos gràcies a una ajuda de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i presenta un conjunt de preguntes als lectors. A partir de les respostes que aquests facin aniran creant el seu propi itinerari fins a arribar al món de la ciència, ja que es tracta d'una publicació de l'estil 'Tria la teva aventura'. "La idea d'utilitzar aquest gènere és que els nens vegin que hi ha diferents camins per arribar a ser científics però hi ha decisions molt respectables que et porten a altres professions", explica l'investigador Jordi Cicres.
Per elaborar aquest llibre, Cicres i Giménez van entrevistar dos científics de l'Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC), Sílvia Pujals i Xavier Gómez. "Volíem que la novel·la comencés quan ells tenien entre 10 i 12 anys i que expliquessin què els va fer decidir dedicar-se al món de la ciència", relata Cicres. L'investigador de la UdG explica que els dos científics recorden la seva època a l'escola de primària i posaven molt d'èmfasi en com els agradava anar d'excursió o com recordaven que els havien regalat el primer microscopi que feien servir per observar animals.
A partir d'aquí van anar teixint un conjunt de trames argumentals que permeten que el lector acabi amb tretze finals diferents en funció de les decisions que hagi anat prenent al llarg del llibre. La publicació està pensada per a alumnes d'entre 5è i 6è de primària, ja que és un moment en què encara han de decidir quin futur professional volen i són a temps de plantejar-se determinades professions i buscar-ne referents.
El llibre que els infants llegeixen es complementa amb un conjunt de tallers a l'aula que permeten que els alumnes coneguin aquests referents o protagonistes del llibre. Cicres explica que prioritzen anar en centres rurals perquè és a on costa més trobar aquests referents científics. "En grans ciutats hi ha infinitats de fires, museus i recursos o escoles que tenen bons equipaments, però en municipis més petits això costa més", explica Jordi Cicres. De fet, recorda que en alguns casos, anar a veure un museu de la ciència "vol dir estar tres hores en un autobús, passar-hi tot el dia i gastar-se diners", explica l'investigador. Per això volen anar a centres per demostrar que "no cal que siguin ells els que sempre es mouen.
Tallers a l'aula
En aquests tallers hi participen els dos científics protagonistes del llibre que han publicat els investigadors de la UdG. Sílvia Pujals explica que aprofita els tallers per desmuntar mites sobre la feina de científic. "La televisió sempre mostra els científics com unes persones una mica boges, que acostumen a ser els dolents de la pel·lícula", explica la científica. Pujals detalla que aprofita l'ocasió per explicar que la seva és "una feina molt variada, que vas a congressos i treballes molt en equip".
A més, explica com es dedica al món de les nanopartícules amb un idioma capaç de ser comprès per alumnes de sisè de primària. "Al principi costa trobar les paraules adequades però amb el temps vas trobant recursos per explicar aquells termes més tècnics que formen part del dia a dia", detalla Pujals.
Després de detallar com és la seva feina, Sílvia Pujals dona l'oportunitat als alumnes que puguin veure si els agradaria la feina de científic o no. Per fer-ho, fan un experiment a l'aula que simula la generació de nanopartícules. Pujals porta pipetes i xeringues per tal que els alumnes facin esferificacions i entenguin una part de la sensació que genera el fet de descobrir un nou fenomen en l'àmbit científic.
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