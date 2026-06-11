Milers d'infants de Girona participen en la gran cantata inspirada en la cultura mandinga
Els concerts gratuïts de la 28a edició de Tots junts a cantar es van celebrar els dies 3 i 4 de juny a l'Auditori
Prop de mil alumnes de primària de 24 escoles de Girona i l’entorn han participat aquest any en la 28a edició de Tots junts a cantar, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Girona, a través de l’Organisme Autònom d’Educació Musical i de l’Auditori de Girona, que permet als infants formar part d’una gran cantata conjunta. En aquesta edició hi han pres part alumnes de 3r, 4t i 5è de centres de Girona, Salt, Quart, Fornells de la Selva i Aiguaviva.
Els concerts es van fer dimecres i dijous de la setmana passada, els dies 3 i 4 de juny, a l’Auditori de Girona, en diverses sessions obertes al públic i gratuïtes. El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha destacat que el consistori continua apostant per projectes que situen la cultura i l’educació al centre i que generen oportunitats d’aprenentatge i participació per als infants.
Una cantata inspirada en la cultura mandinga
Aquest any, el programa ha inclòs la interpretació de la cantata El Llarinté i la Tiré, basada en l’espectacle Pèl de Llarinté, cua de Tiré, de Moisès Maicas. La proposta s’endinsa en l’imaginari de la cultura mandinga a través de la celebració pel naixement d’un nou membre de la comunitat, una història que connecta amb una experiència universal compartida per cultures diverses.
La coordinació de l’activitat i la narració han anat a càrrec d’Imma Pascual, mentre que la direcció l’han assumida Júlia Olivés i Sheila García, que també ha compost la cantata juntament amb Ivan Prades. L’acompanyament musical l’han fet professors de l’Escola Municipal de Música de Girona.
El projecte es treballa durant tot el curs a les aules de música dels centres participants, amb assajos parcials al Centre Cultural La Mercè abans del concert final davant les famílies. Més enllà de la interpretació musical, Tots junts a cantar es planteja com una eina educativa que reforça la música com a forma d’expressió i, alhora, ajuda a teixir vincles entre escoles i alumnes de diferents municipis.
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