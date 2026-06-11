L'Associació de Veïns de Sant Narcís denuncia robatoris i manca de seguretat durant la Festa Major
La presidenta veïnal, Carme Castel, lamenta la manca de presència policial durant els actes nocturns
L'Associació de Veïns de Sant Narcís ha denunciat robatoris i manca de seguretat durant la Festa Major del barri, amb actes entre el 28 de maig i el 8 de juny. El punt calent, però, va ser aquest passat cap de setmana, amb concerts fins a la matinada divendres i dissabte a la plaça de l'Assumpció de Girona. Ha estat en aquests dos dies quan s'han produït els robatoris.
La presidenta de l'associació veïnal, Carme Castel, ha deixat clar que la Festa Major "ha estat un èxit" i ha destacat que el "pes important" de l'organització ha estat el jovent. Ara bé, "l'únic fall", que no estava en les seves mans, ha estat la "falta de seguretat". Castel ha avançat aquest dijous a la ràdio municipal, Girona FM, que havien robat, entre d'altres, un ordinador d'un músic, la moto d'una noia que estava aparcada a la plaça de l'Assumpció i que havien obert la furgoneta d'uns músics. No es van emportar "res de valor", però sí motxilles o ulleres. També va desaparèixer una guitarra, que va ser recuperada.
Castel ha lamentat que, en anys anteriors, agents de la Policia Municipal es dirigien a la barra "a quarts de dues o les dues de la matinada" i preguntaven si necessitaven res i que estaven "pel barri voltant". Aquest any, però, no han "tingut".
En anys anteriors, agents de la Policia Municipal es dirigien a la barra i preguntaven si necessitaven res i que estaven pel barri voltant. Aquest any no han vingut.
"Preocupa" la presència de bandes
Més enllà d'això, als veïns també els ha "preocupat" la presència de grups nombrosos de joves que Castel ha assegurat que no són del barri i que "venen a liar-la" i a buscar "baralla o brega". Una de les nits, un dels organitzadors va trucar a la policia i "no van venir", es queixa la presidenta de l'associació veïnal. En aquesta ocasió van arribar a comptar entre "trenta o quaranta" membres d'un grup, i en un altre moment estaven rere la cuina del Centre Cívic i no "feien res de bo".
"Si els truquem i no venen de seguida, si venen a liar-la, ja l'hauran liat", ha lamentat Castel, qui afegeix que "no serveix que vinguin després d'una hora". Critica que quan "juga el Girona, hi ha bàsquet o un esdeveniment important de bicicletes es treuen agents de sota les pedres, però per les festes majors de barri és una altra cosa". "Si no poden venir els municipals, que es coordinin amb Mossos i vinguin ells", demana.
Ens preocupa la presència de grups grans de joves, que no són del barri, i venen a liar-la i a buscar baralles
Castel ha indicat que va enviar un missatge a la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, per avisar-la de la presència d'aquests grups. "Hi ha grups de joves que es dediquen a anar a festes majors a liar-la", i no ho atribueix a un cas particular del barri.
Sant Narcís, la primera
Sant Narcís obre el calendari de festes majors que es fan en els barris de la ciutat. Aquest cap de setmana es faran les de Montilivi i Germans Sàbat, i les seguiran les de Fontajau o Pla de Palau-Sant Pau. Com a secretària de la Coordinadora d'Associacions Veïnals de Girona (CAV), la mateixa Castel ha demanat que es "busqui una previsió o una coordinació perquè els agents puguin fer hores extra" perquè hi hagi "més seguretat".
Ha recordat que l'organització d'una festa major es fa "amb un any de marge" perquè s'han de demanar "projectes o permisos" a l'Ajuntament. A més, també hi ha trobades amb la Policia Municipal i membres del consistori. "No és una cosa imprevista", ha dit Castel, i per això ha reclamat que es busqui la manera que hi hagi més seguretat.
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